Video/ Roma Verona (2-1): highlights e gol. Fonseca promuove la difesa a tre

Roma in formato Europa League contro il Verona: non solo perché la vittoria con gli scaligeri blinda la qualificazione per la competizione per l’anno successivo, ma anche perché con la terza vittoria di fila i giallorossi dimostrano di voler crescere e giocarsi le loro chance a fine campionato, a partire dal match col Siviglia. Come si vede nel video di Roma Verona, l’Hellas parte bene ma al 9′ un contrasto in area tra Empereur e Pellegrini vale un rigore ai padroni di casa. Le proteste costano l’ammonizione a Veloso e l’espulsione all’allenatore scaligero Juric, dal dischetto Veretout è freddissimo e porta avanti la squadra di Fonseca. I gialloblu giocano a viso aperto ma la Roma sfiora il raddoppio con un palo colpito da Mkhitaryan e lo trova proprio allo scadere della prima frazione di gioco: Spinazzola scende sulla sinistra e crossa per Dzeko che firma il gol del 2-0 e la sua quindicesima rete in campionato. Il secondo tempo però si apre col Verona che accorcia subito le distanze grazie a Pessina, che gira in rete di tacco un cross basso e teso di Zaccagni. I veneti cercano coraggiosamente il pari ma si espongono al contropiede della Roma che sfiora il tris con Mkhitaryan e Dzeko. Gli ultimi assalti gialloblu sono vani e Fonseca mette in fila il terzo successo dopo quelli contro Parma e Brescia.

LE DICHIARAZIONI

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, sembra sempre più convinto del passaggio alla difesa a tre: “E’ stata una vittoria molto importante per noi. Giocare contro il Verona non è mai facile che pressa uomo contro uomo. Abbiamo fatto una partita concreta e abbiamo creato tante situazioni di contropiede per fare il terzo gol. Non dobbiamo sbagliare così tanto, ma l’importante è creare. Era fondamentale fare il terzo per vivere meglio la partita. La difesa a tre può essere una soluzione per il futuro, la squadra ha vinto con questo sistema e penso che difensivamente stiamo facendo bene. Non posso dire che non cambierò più, ma mi piace come la Roma gioca.” Juric dice addio al sogno Europa League per il Verona: “So quanto i ragazzi si stanno sforzando per fare queste prestazioni. I ragazzi stanno spingendo al massimo anche perché non possiamo fare turn over. L’Europa League non è per noi. I ragazzi hanno fatto un campionato splendido e sono andati oltre le loro possibilità. Ci siamo detti di dover dare sempre il massimo e i giocatori stanno rispettando questo patto. Tra 60 ore rigiochiamo di nuovo ed è veramente una fatica enorme. Abbiamo il nostro modo di giocare calcio. Abbiamo recuperato tanti palloni correndo poco ed essendo compatti. Gunter ha fatto una grande prestazione limitando molto Dzeko. Non ho deciso se rinnoverò il contratto con il Verona, stiamo parlando ancora.”

