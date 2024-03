Video/ Romania Italia U20 (0-0) highlights: la traversa ferma gli azzurri (21 marzo 2024)

VIDEO HIGHLIGHTS ROMANIA ITALIA U20 (0-0): LA PARTITA

L’Italia under 20 non riesce a superare la Romania a domicilio dopo una buona prestazione. La gara termina zero a zero con gli azzurri che restano imbattuti nel girone. Primo squillo della Romania con Filip che calcia al volo sul servizio di Bodisteanu e sfiora il palo di Palmisani. Raimondo colpisce di testa sul cross di Cherubini, tentativo debole controllato senza problemi da Popa. Blanuta ci prova di testa in area, Riccio blocca la sfera. Bordusanu ha la palla del vantaggio, D’Andrea in ripiegamento evita il gol. Raimondo spizza di testa da angolo, la sfera arriva a Pio Riccio che calcia in area ma colpisce un avversario.

Bordosanu calcia da lontano ma non trova la porta. Filip ci prova da fuori area, chiude bene la difesa azzurra. Palla in area per Raimondo che tira a botta sicura ma centra la traversa. Cherubini sulla respinta la mette fuori. Italia che sfiora il gol ancora con Raimondo. Giovane pesca il centravanti che da solo in area colpisce di testa, vola Popa e salva. Ci prova Distefano da posizione defilata, si salva la Romania.

ROMANIA ITALIA U20 (0-0): IL TABELLINO

Ammoniti: 42′ Ignacchiti (I), 86′ Pio Riccio (I)

Romania: Popa, Strata, Dutu, Rimovecz, Suteu, David (73′ Ciuciulete), Szilagyi, Bordosanu (60′ Sfait), Bodisteanu (73′ Cojocaru), Filip 87′ Gergely), Blanuta (60′ Trica). A disp.: Borbei, Lefter, Pirvulescu, Pop, Andrei, Salceanu, Renta, Radu. All.: Curulea

Italia U20: Palmisani (87′ Vismara), Barbieri (46′ Giovane), Pio Riccio, Bonfanti (80′ Pisilli), Angori (46′ Faticanti), Amatucci (80′ Regonesi), Terracciano (46′ Marcandalli), Ignacchiti (46′ Missori), D’Andrea (39′ Distefano), Raimondo (87′ Abiuso), Cherubini (73′ Cassano). A disp.: All.: Bollini

Arbitro: Sig. Florin Andrei (ROU)

