Video/ Rovigo Padova (16-9) sintesi e highlights: i rossoblu vincono lo scudetto! (28 maggio 2023)

Allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma il Rovigo supera il Petrarca Padova per 16 a 9. Nel primo tempo gli uomini guidati dal tecnico Lodi partono bene riuscendo a passare in vantaggio verso il 6′ grazie al calcio di punizione messo a segno da Montemauri ma i giocatori allenati da coach Marcato non rimangono a guardare e rispondono nello stesso modo con Lyle intorno al 16′. I minuti scorrono sul cronometro ed i neri ribaltano momentaneamente la situazione con il nuovo piazzato di Lyle al 26′ ma i rossoblu tornano avanti al 31′ tramite la meta realizzata da Stavile e trasformata da Montemauri.

Ci pensa il solito Lyle ad accorciare su punizione al 40’+5′. Nel secondo tempo i rovigini ripartono alla grande allungando ulteriormente sugli avversari con la punizione precisa di Montemauri al 50′. La sfida viene poi interrotta per qualche istante quando De Masi rimane a terra privo di sensi al 53′ dopo un tentativo di placcaggio nei confronti di Tavuyara venendo poi portato via in barella ma fornendo segnali positivi come suggerito dal pollice alzato dallo stesso giocatore trasportato dal personale sanitario.

Nell’ultima parte dell’incontro Montemauri chiude definitivamente i conti con il drop siglato al 79′. La vittoria conquistata in questa finale permette al Rovigo di vincere il campionato Top10 di rugby 2022/2023 e guadagnare lo scudetto per la quattordicesima volta nella sua storia mentre il Padova perde il titolo che si era aggiudicato lo scorso anno.

Rovigo-Petrarca Padova 16 a 9 (primo tempo 10-6)

Mete: 31′ Stavile(R).

Trasformazioni: 31′ Montemauri(R).

Calci di punizione realizzati: 6′, 50′ Montemauri(R); 16′, 26′, 40’+5′ Lyle(P).

Drop: 79′ Montemauri(R).

ROVIGO – Diederich Ferrario, Moscardi, Tavuyara, Van Reenen, Sarto, Montemauri, Chillon, Casado Sandri, Stavile, Cosi, Lindsay, Steolo, Swanepoel, Giulian, Quaglio. A disposizione: Ferraro, Leccioli, Pomaro, Ferro, Sironi, Lubian, Bazan Vélez, Uncini. Allenatore: Alessandro Lodi.

PETRARCA PADOVA – Lyle, Esposito, De Masi, Broggin, De Sanctis, Faiva, Tebaldi, Trotta, Nostran, Casolari, Panozzo, Galetto, Hughes, Cugini, Spagnolo. A disposizione: Borean, Carnio, Bizzotto, Michieletto, Ghigo, Citton, Capraro, Montagner. Allenatore: Andrea Marcato.

Arbitro: Gianluca Gnecchi.

Man of the match: Bautista Stavile(R).

