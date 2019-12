Video/ Salernitana Ascoli (1-1): highlights e gol. Pari insoddisfacente all’Arechi

Un punto a testa all’Arechi nel match della 14^ giornata di Serie B tra Salernitana e Ascoli, che nel video con i gol e gli highlights del match, si devono accontentare del 1-1 fissato al triplice fischio finale. Pure non è un risultato che accontenta tutti, visto che sia i granata che i piceni certo si attendevano di più da questo incontro per la cadetteria. Tornando al match ecco infatti che al via è la Salernitana a farsi tutta avanti: protagonista del primo tempo è certo Lombardi che, oltre a firmare parecchie azioni da gol interessanti e pure trova una sola marcatura al 24’, con assist di Di Tacchio. Nella ripresa sono invece i piceni a prendere in mano le redini del gioco: anche qui si segnalano tante buone azioni, ma di fatto viene trovato appena un gol a firma dei bianconeri, realizzato da Scamacca al 63’ con assist di Petrucci. Dopo più di cinque minuti di recupero però il tabellone del risultato è ancora fermo sull’1-1 e il triplice fischio finale sancisce tale deludente risultato. I granata rimangono dunque ai piedi della zona play off della classifica di serie B con 19 punti, mentre l’Ascoli è ora quinto con 21 punti.

IL TABELLINO

SALERNITANA – ASCOLI 1-1 (1-0 pt)

Marcatori: 24’ pt Lombardi (S), 18’ st Scamacca (A);

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Billong, Pinto; Lombardi (32’ st Cicerelli), Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine (36’ st Maistro), Lopez; Jallow (24’ st Djuric), Gondo. A disp. Vannucchi, Odjer, Cerci, Kalombo, Morrone, Novella. All. Ventura

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Brlek (9’ st Ardemagni); Chajia (30’ st Gerbo); Scamacca (44’ st Beretta), Da Cruz. A disp. Lanni, Novi, Valentini, D’Elia, Ferigra, Troiano, Rosseti, Laverone. All. Zanetti

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (Capone/Dei Giudici). IV uomo: Federico Dionisi di L’Aquila

NOTE: Ammoniti: Padoin, Brosco (A); Angoli: 4-9; Recupero: 1’ pt – 6’ st; Spettatori: 5787 di cui 285 da Ascoli

