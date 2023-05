Video/ Salernitana Atalanta (1-0) gol e highlights: Candreva affossa la Dea

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA ATALANTA: SALVEZZA PER I CAMPANI!

Salernitana Atalanta, gara che come da previsioni inizia in maniera molto equilibrata poiché la Dea non sta attraversando un bel periodo di forma dopo la sconfitta in casa contro la Juventus. Salernitana invece che si dimostra molto ostica soprattutto in fase difensiva. Fino a questo momento il giocatore più pericoloso per la squadra bergamasca è Zappacosta, l’esterno destro spesso e volentieri riesce a saltare l’uomo e crossare in mezzo. Solo la sapiente prova di Lovato sta impedendo alla squadra ospite di trovare il vantaggio finora, peccato per i padroni di casa che non riescono mai a ripartire.

Diretta/ Salernitana Atalanta (risultato finale 1-0): Candreva sul finale!

Salernitana Atalanta, la gara con il passare dei minuti ha cominciato ad alzare i ritmi ed infatti i palleggiatori dell’Atalanta come Koopmeneirs sono saliti in cattedra cercando di arginare la densità del centrocampo campano. Obiettivo che si sta rivelando più difficile del previsto per via delle ottime chiusure centrali della squadra di Sousa. Gli unici corridoi percorribili dalla squadra ospite infatti sono le fasce, però a parte Zappacosta la squadra non riesce a creare superiorità numerica saltando l’uomo, questo crea una pesantezza della manovra e soprattutto un possesso di palla sterile.

Diretta/ Frosinone Atalanta Primavera (risultato finale 1-2): che colpo per la Dea!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA ATALANTA, IL SECONDO TEMPO

Riprende Salernitana Atalanta, Gasperini decide di fare una mossa azzardata ossia togliere l’esterno Soppy, e di mettere Okoli. Quest’ultimo ha caratteristiche da difensore centrale, schierato largo ha occluso molte delle possibilità dell’Atalanta di rendersi pericolosa nella metà campo della Salernitana. Visto che la Dea ha avuto già molti problemi a creare azioni da rete, questa scelta è quantomeno opinabile. Meglio invece la squadra di casa, che non ha ancora effettuato cambi e si è resa pericolosa con un’ottima incursione di Dia che però manca l’appuntamento con il gol per un intervento di De Roon, la gara sembra essersi messa in salita per gli ospiti.

Video/ Empoli Salernitana (2-1) gol e highlights: toscani ad un passo dalla salvezza

Fischio finale di Salernitana Atalanta, gara con pochi squilli d’attacco con una Dea fin troppo difensiva che non è riuscita a creare vere e proprie occasioni da rete, questo è dato soprattutto dalla pessima gestione in campo di Gasperini che ha messo in campo una squadra troppo sbilanciata in difesa. Questo non ha permesso all’Atalanta di trovare un goal. Mentre invece la Salernitana in più di un’occasione di è messa in gioco con Dia, sfruttando l’ottimo momento dell’attaccante ma purtroppo il suo solo estro non è bastato ai padroni di casa a fare un risultato. Prima del goal meraviglioso di Candreva.

VIDEO GOL SALERNITANA ATALANTA, IL TABELLINO

Salernitana (3-4-1-2): Ochoa 6.5; Daniliuc 7, Lovato 7, Pirola 6; Mazzocchi 6 (66′ Kastanos 6), Coulibaly 6, Vilhena 6 (89′ Bohinen sv), Bradaric 6; Dia 5.5; Botheim 6 (80′ Candreva 7.5), Piatek 6.5. In panchina: Fiorillo, Sepe, Samba, Bonazzoli, Troost-Ekong, Gyomber, Maggiore, Nicolussi Caviglia.

Allenatore: Paulo Sousa 7.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello 6; Toloi 6, Djimsiti 6 (70′ Demiral 6), Scalvini 5; Soppy 6 (49′ Okoli 6), de Roon 6, Éderson 6, Zappacosta 6; Koopmeiners 6, Pašalić 5.5 (45′ Hojlund sv); Zapata 5.5 (65′ Muriel 6). In panchina: Musso, Rossi, Bernasconi, Mendicino, De Nipoti.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 5.5.

Arbitro: Marco Piccinini

RETI: 93′ Candreva

Ammoniti: Scalvini, Lovato, De Roon, Coulibaly.

© RIPRODUZIONE RISERVATA