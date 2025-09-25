Video Salernitana Audace Cerignola che racconta la sfida valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA: QUANTE EMOZIONI!

Video Salernitana Audace Cerignola che racconta una partita fin da subito piena di occasioni. Al minuto 9 Ferrari sblocca la partita portando in vantaggio la Salernitana con una splendida conclusione a giro. Gli ospiti tentano di reagire ma non riescono ad uscire come vorrebbero. Ferrari sfiora il raddoppio su assist di De Boer venendo stoppato dal direttore di gara per posizione di fuorigioco. Nel finale tante emozioni con la tecnologia che annulla le reti di Villa e Ferraris. Tante polemiche ma si rimane sul risultato di 1-0 per la Salernitana.

Video Trapani Catania (1-1)/ Gol e highlights: Lunetta replica a Fischnaller! (Serie C, 24 settembre 2025)

Subito tanta intensità tra Salernitana e Audace Cerignola. Prima occasione per Cretella che per poco non va in rete. De Boer prima e Frascatore dopo vanno vicinissimi al gol del raddoppio. La rete è nell’aria ed ecco che la Salernitana inventa: Villa trova Tascone che spedisce il pallone in porta. Capomaggio viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i suoi in dieci uomini. Emmausso accorcia le distanze con una bella conclusione al volo e successivamente gela l’Arechi con il pari su rigore. Nel finale forcing offensivo e gol vittoria firmato da Cuppone. Dopo 90 minuti finisce la partita con il risultato di 2-3

Video Siracusa Potenza (2-1)/ Gol e highlights: Valente decisivo, primi tre punti per i siciliani

VIDEO SALERNITANA AUDACE CERIGNOLA: GOL E HIGHLIGHTS