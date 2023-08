Video/ Salernitana Augsburg (2-1) gol e highlights: che rimonta! (5 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHJLIGHTS SALERNITANA AUGSBURG: REAZIONE DEI RAGAZZI DI SOUSA

Salernitana Ausburg, come da previsione è la squadra tedesca ad avere il pallino del gioco. La squadra allenata da Paulo Sousa infatti è attendista e rimane dietro in attesa che si aprono gli spazi, che spesso è volentieri si aprono sulle fasce poiché i quinti si alzano molto per la squadra tedesca. Da qui nasce la prima e unica azione offensiva da parte della Salernitana, in cui Candreva in contropiede riesce a saltare con facilità un avversario e a scaricare su Kastanos che di prima intenzione purtroppo non riesce ad impattare bene il pallone che finisce facile preda del portiere.

Termina il primo tempo del trofeo Iervolino tra Salernitana Augsburg, in cui i padroni di casa hanno provato a far salire i giri del motore alzando il baricentro difensivo, peccato che questo assetto non abbia portato – come si sperava – gli attaccanti della Salernitana davanti alla porta. Buona però la prova dei tre difensori nonostante il cambio d’assetto. Gli uomini più pericolosi della squadra ospite però sono Muku e Jasen che riescono facilità a superare la prima linea di pressing salernitano. Primi cambi poi per Sousa che toglie dal campo un difensore per un secondo difensore ossia Coulibaly, evidentemente in squadra non tuti sono ancora al 100%. Dopotutto mancano ancora due settimane al fischio di inizio del campionato della squadra di casa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA AUGSBURG: TUTTO NEL SECONDO TEMPO

Secondo tempo di Salernitana Augsburg, gara che si sblocca dopo più cinquanta minuti di gioco grazie all’ottima pressione in fase offensiva della squadra tedesca che ha portato ad un calcio di rigore. Dal dischetto va Tietz che spiazza con facilità il portiere della squadra di casa. Questo ha dato una svegliata alla Salernitana che nei successivi dieci minuti ha cercato più volte di affondare, aggredendo più la partita piuttosto che favoreggiare l’atteggiamento passivo. Per permettere ciò Candreva si abbassa diventando una sorta di play aggiunto che favorisce le imbucate anche di giocatori più dotati difensivamente, mandando in confusione la squadra tedesca ma non per questo concedendo azioni pericolose alla squadra campana. Alla fine però segna Lassana Coulibaly

Termina Salernitana Augsburg con la rimonta della squadra di casa con un’ottima prova di Coulibaly, che dopo il goal da cineteca al limite dell’area di rigore riesce ad innescare Candreva che inventa un cioccolatino che finisce dolcemente sui piedi di Botheim, facile per lui da un metro dalla porta centrare la rete e regalare il goal vittoria alla sua squadra. Sempre Coulibaly poi si mangia il goal del possibile 3-1 dopo un’invenzione di Botheim che purtroppo finisce per prendere il montante del palo sinistro dopo essere rimasto a tu per tu con il portiere. Buona però la prova di reazione della Salernitana, che sicuramente ha molto su cui lavorare ma la base è quella giusta.

VIDEO GOL SALERNITANA AUGSBURG, IL TABELLINO

SALERNITANA: Costil B.. Bohinen E., Botheim E., Bradaric D., Candreva A., Coulibaly L., Gyomber N., Kastanos G., Lovato M., Pirola L., Sambia J.. A disposizione: Allocca P. (Portiere), Boultam R., Bronn D., Coulibaly M., De Matteis J. (Portiere), Fazio F., Iervolino A., Maggiore G., Motoc A., Sfait A.

AUGSBURG: Koubek T., Bauer M., Beljo D., Gumny R., Iago, Jensen F., Komur M., Mbuku N., Pedersen M., Tietz P., Uduokhai F.. A disposizione: Dahmen F. (Portiere), Sarenren Bazee N. J., Stanic J., Zehnter A.

RETI: al 14′ st Coulibaly L. (Salernitana), al 28′ st Botheim E. (Salernitana) al 8′ st Tietz P (Augsburg)

