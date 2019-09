Video/ Salernitana Benevento (0-2): highlights e gol. Sau affonda i granata (Serie B)

Primo KO dei granata in questo primo scampolo della stagione della Serie B: come si vede nel video di Salernitana Benevento, sono infatti gli stregoni a festeggiare al triplice fischio finale nel posticipo del lunedi della terza giornata del campionato cadetto. All’Arechi infatti la formazione giallorossa trova i tre punti messi in palio e la vittoria in trasferta con il risultato di 2-0, trovato però solo nella ripresa: già dal primo tempo però gli stregoni erano apparsi smaliziati. Al via infatti la squadra di Inzaghi si mostra subito aggressiva e già al 13’ di gioco trova la prima occasione da gol del match con Coda: a seguire ci pensa Insigne e Letizia a impegnare la difesa della Salernitana, mentre l’attacco granata latita in area avversaria. Nonostante il ritmo il primo tempo si chiude senza reti, ma la sensazione è che presto il Benevento riuscirà a trovare la via del gol. Tale ipotesi non viene poi smentita: al 61’ è Viola e violare lo specchio del granata Micai e solo 4 minuti dopo ci pensa Sau a firmare il doppio trionfo. E’ quindi solo nel finale che la squadra di Ventura prova a farsi vedere di fronte a Montipò, ma il gol non è nelle corde dei granata questa sera.

IL TABELLINO

Salernitana Benevento 0-2 (0-0 pt)

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo (dal 12′ st Kalombo), Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer (dal 26′ st Maistro), Di Tacchio, Firenze, Kiyine; Giannetti, Jallow (dal 26′ st Cerci). A disposizione: Russo, Vannucchi, Lopez, Pinto, Dziczek, Morrone, Djuric, Gondo. Allenatore: Ventura.

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Insigne (dal 31′ st Improta), Hetemaj, Viola (dal 48′ st Del Pinto), Tello; Coda, Sau. A disposizione: Manfredini, Rillo, Gyamfi, Tuia, Antei, Basit, Kragl, Sanogo, Vokic, Di Serio. Allenatore: Inzaghi.

Reti: al 16′ st Viola, al 20′ st Sau

Assist: Letizia, Maggio

Ammonizioni: Jallow, Di Tacchio, Giannetti

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 4 minuti nella ripresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA