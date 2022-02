Video/ Salernitana Bologna (1-1) gol e highlights: Zortea risponde ad Arnautovic

VIDEO SALERNITANA BOLOGNA (1-1): NICOLA PAREGGIA ANCORA

Salernitana e Bologna si dividono la posta in palio grazie alle reti siglate da Arnautovic e Zortea. Un pareggio che serve poco ai campani che restano in un’ultima posizione. Ripercorriamo le fasi salienti del match. La prima occasione è per la Salernitana con Ederson, la sfera sfiora il palo. Verdi arriva sulla trequarti. Ranieri commette un fallo su Orsolini e si becca il giallo. Barrow per Orsolini che calcia, Ranieri devia la sfera ma è stata segnalata una posizione di fuorigioco. Conclusione di Barrow da fuori area, para facile Sepe. Schouten per Arnautovic che controlla e calcia, para facile Sepe.

Diretta/ Torino Cagliari streaming video tv: Juric-Mazzarri, che scontro! (Serie A)

Continua ad attaccare il Bologna, Salernitana che non riesce a ripartire. Mazzocchi pesca in mezzo Djuric che calcia e per un soffio non trova il gol. Rigore per la Salernitana! Ribery in area, dopo aver scambiato con Verdi, subisce il fallo da Orsolini, il direttore di gara indica il dischetto. Ayroldi richiamato al VAR per rivedere l’azione. Viene tolto il rigore dal direttore di gara. Verdi ci prova da punizione ma non inquadra lo specchio della porta. Pochi minuti alla fine della prima frazione per un match che vive di fiammate. Fazio serve per Verdi che calcia ma colpisce Soumaoro. Arnautovic! La sblocca il Bologna! Hickey crossa dalla sinistra per il centravanti che viene dimenticato dalla difesa campana e di testa supera Sepe! Termina la prima frazione di gioco tra Salernitana e Bologna, decide al momento Arnautovic.

Diretta/ Verona Roma streaming video tv: sfida alla capolista (Primavera)

VIDEO SLERNITANA BOLOGNA: IL SECONDO TEMPO

Hickey prova ad entrare in area ma colpisce con la mano. Mazzocchi serve per Djuric in area che in arriva in scivolata, respinge bene Skorupski. Verdi ci prova su punizione ma centra la barriera. Salernitana che si riversa in avanti a caccia del pareggio. Fallo di Soriano ai danni di Coulibaly, giallo e punizione per la Salernitana. Ancora Verdi su punizione ed ancora barriera, palla poi messa in angolo. Bologna che sta provando a colpire in contropiede per chiuderla. Verdi per Ribery in area, Medel chiude in angolo. Mancano venti minuti alla fine, Bologna sempre avanti grazie ad Arnautovic. Nicola inserisce Perotti, Zortea e Mousset. Zortea! Pareggia la Salernitana con il nuovo entrato! Azione imbastita proprio dai nuovi entrati con Mousset che serve per Zortea che in area non lascia scampo a Skorupski. Ci attendono quindici minuti di fuoco. Fallo su Djuric al limite dell’area, punizione interessante per la Salernitana. Ci prova Perotti che non inquadra la porta. Arnautovic si prende il giallo per un braccio largo su Gagliolo. Djuric per Perotti che calcia in area ma il suo tiro viene deviato in angolo. Giallo anche per De Silvestri per il fallo su Ederson. Salernitana che si riversa in avanti a caccia di una vittoria che sarebbe importantissima. Ci prova Sansone dai venti metri che prende l’incrocio dei pali! Mazzocchi ci prova su punizione, Skorupski respinge la minaccia. Termina il match, un punto che serve davvero a poco per la Salernitana contro il Bologna.

Ilary Blasi flirt con Luca Marinelli?/ L'indiscrezione: uscita in comitiva e poi...

VIDEO SALERNITANA BOLOGNA: IL TABELLINO

Marcatori: 44’ Arnautovic (B), 27’ st Zortea (S)

Assist: 44’ Hickey (B), 27’ st Mousset (S)

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri (1′ st Gagliolo); L. Coulibaly, Ederson (43′ st Bohinen); Kastanos (26′ st Zortea), Ribery (26′ st Perotti), Verdi (26′ st Mousset); Djuric. A disp: Belec, Jaroszynski, Veseli, Di Tacchio, Obi, Gyomber, Mikael. All: Nicola.

Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten (42′ st Bonifazi), Soriano (29′ st Vignato), Hickey; Orsolini (18′ st Svanberg), Arnautovic, Barrow (29′ st Sansone). A disp: Bardi, Binks, Dijks, Kasius, Mbaye, Aebischer, Viola, Falcinelli. All: Mihajlovic.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: 7’ Ranieri (S), 14’ st Soriano (B), 25’ st L. Coulibaly (S), 34’ st Arnautovic (S), 37’ st De Silvestri (B)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SALERNITANA BOLOGNA 1-1



© RIPRODUZIONE RISERVATA