Video/ Salernitana Bologna (1-2) gol e highlights: vittoria dei ragazzi di Motta (Serie A, 10 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA BOLOGNA: LA SINTESI

Salernitana e Bologna ha preso subito una piega decisiva nei primi venti minuti, con il Bologna che si è portato in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Zirkzee. Il giovane attaccante olandese, Zirkzee, è stato il protagonista indiscusso in questa fase iniziale della partita. La sua abilità nel concludere le azioni offensive con precisione e letizia ha messo in ginocchio la difesa avversaria della Salernitana. Il primo gol è giunto in rapida successione, mostrando la letale combinazione di velocità e precisione di Zirkzee. Pochi minuti dopo, una seconda rete è seguita, rafforzando ulteriormente la posizione del Bologna. La Salernitana, ora sotto di due gol, si trova in una situazione difficile e dovrà raccogliere tutte le forze per cercare di rientrare in partita. Il Bologna, d’altra parte, ha ottenuto un inizio spettacolare e cercherà di consolidare il proprio vantaggio. Il prosieguo della partita si preannuncia avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di influenzare il risultato finale.

Il primo tempo tra Salernitana e Bologna si è concluso con il risultato di 0-2 a favore della squadra ospite. Nonostante il vantaggio già acquisito, Moro del Bologna ha avuto un’opportunità chiave per segnare il terzo gol. L’occasione di Moro avrebbe potuto aumentare ulteriormente il margine di vantaggio del Bologna e cambiare significativamente l’inerzia della partita. La Salernitana, invece, si trova ora in una posizione delicata, dovrà cercare di reagire nel secondo tempo per cercare una rimonta. Il Bologna, con la leadership attuale, cercherà di consolidare la propria posizione e gestire la partita nella seconda metà. Il secondo tempo promette emozioni e sarà interessante vedere come le due squadre affronteranno la restante durata della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA BOLOGNA, IL SECONDO TEMPO

Nei primi venti minuti del secondo tempo di Salernitana e Bologna, la situazione si complica per la squadra di casa. Il risultato rimane fisso a 0-2 a favore del Bologna, ma la Salernitana sta affrontando problemi disciplinari con tre giocatori ammoniti. Mazzocchi, Coulibaly e Dia della Salernitana hanno ricevuto cartellini gialli, mettendo ulteriormente sotto pressione la squadra di casa. Le ammonizioni potrebbero influire sulla strategia e sulla dinamica della partita per la Salernitana, che dovrà ora fare attenzione per evitare ulteriori sanzioni. Il Bologna, con il doppio vantaggio e la superiorità numerica, cercherà probabilmente di capitalizzare su questa situazione. La Salernitana, d’altra parte, dovrà trovare un modo per rimanere in partita e cercare di recuperare lo svantaggio.

Salernitana e Bologna si è conclusa con un risultato finale di 1-2. Nonostante il vantaggio iniziale del Bologna, la Salernitana ha messo in difficoltà gli avversari segnando un gol grazie a Simy. Il gol di Simy ha ridotto il divario e ha creato tensione per il Bologna nel tentativo di mantenere la propria leadership. La Salernitana ha dimostrato determinazione nel cercare di rientrare in partita, ma il Bologna ha gestito con successo la situazione per assicurarsi la vittoria. Questa partita è stata caratterizzata da momenti emozionanti e da una lotta costante da entrambe le squadre. Il Bologna si aggiudica la vittoria, mentre la Salernitana ha mostrato spirito di combattimento.

SALERNITANA BOLOGNA, IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato (dal 34′ pt Tchaouna), Gyomber, Pirola; Mazzocchi (dal 1′ st Daniliuc), Legowski (dal 18′ st Maggiore), Coulibaly, Bradaric; Candreva (dal 36′ st Kastanos), Dia; Ikwuemesi (dal 18′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Salvati, Daniliuc, Fazio, Bronn, Sambia, Martegani, Bohinen, Maggiore, Kastanos, Cabral, Tchaouna, Botheim, Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro (dal 36′ st Aebischer); Ndoye (dal 32′ st Urbanski), Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee (dal 32′ st Van Hooijdonk). A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Lucumì, Fabbian, Aebischer, Urbanski, Lykogiannis, Van Hooijdonk. Allenatore: Motta.

RETI: al 9′ pt Zirkzee, al 20′ pt Zirkzee, al 30′ st Simy

AMMONIZIONI: Coulibaly, Tchaouna, Mazzocchi, Dia, Daniliuc, Gyomber, Urbanski, Kastanos

ESPULSO: al 44′ st Fazio dalla panchina

