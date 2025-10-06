Video Salernitana Cavese che racconta la sfida valevole per il girone C di Lega Pro. Cronaca, formazione e migliori azioni della sfida.
VIDEO SALERNITANA CAVESE: INGLESE PROTAGONISTA!
Video Salernitana Cavese che racconta una sfida piena di emozioni fin dal fischio iniziale. Granata partono subito forte con tanto possesso palla e l’occasione capitata all’ex Catania Roberto Inglese. Il centravanti taglia sul primo palo, ma non inquadra la porta. Poco dopo tentativo di Ferrari con la Salernitana che va ancora vicina alla rete. Presente anche la Cavese in campo con il tentativo di Diarrasouba che viene frenato dall’ottimo intervento del portiere Donnarumma. Nel finale di primo tempo Ferraris sfiora la rete del vantaggio.
Succede di tutto nel secondo tempo. Sorrentino sblocca la partita, anticipando gli avversari sul primo palo. La salernitana pareggia ai conti con Inglese, che ne realizzerà un altro poco più tardi. Granata che colpiscono ancora con i propri centravanti. Ferrari si inserisce perfettamente e di testa non sbaglia. Pareggio Cavese con Macchi, lasciato troppo solo di calciare sul palo difeso da Donnarumma. Dal finale decide la partita ancora Inglese che firma la doppietta decisiva che vale tre punti.