Video/ Salernitana Chievo (1-1) highlights e gol. De Luca risponde a Tutino (Serie B)

Assieme a Monza-Empoli, Salernitana-Chievo era una delle partite più importanti di questa ventunesima giornata di Serie B: all’Arechi finisce 1-1 con i gol di Tutino e De Luca che costringono le due squadre a spartirsi la posta in palio, un punto a testa che può sempre fare comodo anche se l’obiettivo di Castori e Aglietti era quello di occupare il secondo posto in solitario alle spalle dei toscani sempre più in fuga. Meglio i padroni di casa nella prima frazione di gioco, Semper compie un mezzo miracolo su Di Tacchio ma deve inchinarsi a raccogliere il pallone in rete quando l’ex-attaccante del Cosenza decide di interrompere un digiuno che durava ormai da un mese e mezzo. I clivensi provano a reagire con la punizione di Ciciretti che esce di pochissimo, a inizio ripresa è Garritano a scheggiare l’incrocio dei pali su calcio piazzato, il pallone resta lì e arriva De Luca per il tap-in vincente: inutile il salvataggio disperato di Belec che interviene quando il pallone è già dentro. La Salernitana non si accontenta: vuole i tre punti e si riversa in avanti alla ricerca del 2-1, Casasola prolunga per Djuric che trova l’opposizione di uno splendido Semper, successivamente ci riprova Di Tacchio che non prende bene la mira e manca il bersaglio. Djordjevic, appena entrato, prova a lasciare il segno ma i tempi in cui faceva tre gol al Palermo in una sola partita sono ormai lontanissimi.

Le parole di uno dei protagonisti, Manuel De Luca: “Il gol? Io ho esultato lo stesso, poi se la palla è entrata oppure no non posso dirlo con certezza, anche se più di qualcuno mi ha detto che era buono. Sapevamo che si trattava di una gara difficilissima, siamo venuti qui ad affrontare la Salernitana a viso aperto, la nostra è stata un’ottima prestazione e secondo me potevamo anche vincere. Non so se il pareggio sia il risultato giusto, so solo che la squadra ha dato il 100% e se giocheremo sempre con la mentalità giusta i risultati arriveranno. Manca ancora tanto al termine del campionato, non mi sembra il caso di guardare già la classifica, aspetteremo la primavera inoltrata per fare bilanci. Ho avuto tanti problemi fisici in questa prima parte di stagione ma non è mai venuto a mancare il supporto e la fiducia della società che è rimasta sempre al mio fianco e ora che sto finalmente bene voglio in qualche modo sdebitarmi”.

SALERNITANA-CHIEVO 1-1 (1-0)

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Mantovani; Casasola, Coulibaly (72’ Schiavone), Di Tacchio (82’ Dziczek), Capezzi (57’ Kiyine), Jaroszynski; Tutino (82’ Gondo), Djuric (82’ André Anderson). All. Fabrizio Castori.

CHIEVO (4-4-2): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Ciciretti (65’ Canotto), Palmiero (76’ Viviani), Obi, Garritano (81’ Garritano); De Luca (81’ Bertagnoli), Margiotta (65’ Djordjevic). All. Alfredo Aglietti.

ARBITRO: Simone Sozza (Sez. di Seregno).

AMMONITI: 41’ Coulibaly (S), 79’ Gyomber (S), 90’+1’ Viviani (C).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 23’ Tutino (S), 51’ De Luca (C).

