Video/ Salernitana Chievo (1-1): highlights e gol. Un punto a testa (Serie B)

Allo Stadio Arechi le formazioni di Salernitana e Chievo si annullano a vicenda con un pareggio per 1 a 1. La partita è stata decisa completamente nel corso del primo tempo, a cominciare dal gol del vantaggio per gli ospiti segnato da Djordjevic tra i veneti al 26′, sfruttando nel migliore dei modi un assist vincente da parte del suo compagno Meggiorini. Tuttavia, la squadra allenata da mister Ventura non è rimasta a guardare con le mani in mano, pareggiando praticamente subito tramite il calcio di rigore trasformato da Kiyine al 35′ e concesso pochi istanti prima per il fallo commesso da Obi ai danni di Giannetti. Nel secondo tempo la musica non cambia e l’incontro si riaccende soltanto a ridosso del finale, prima con l’espulsione per doppia ammonizione di Pina Nunes tra i gialloblu e poi con quella di Kiyine tra i campani sempre per due interventi da cartellino giallo. Il punto conquistato permette rispettivamente alla Salernitana di salire a quota 10 ed al Chievo di raggiungere i 6 punti nella classifica di Serie B dopo le prime cinque giornate di questo campionato.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la sfida sia stata molto equilibrata soprattutto se si guarda alla fase offensiva, dove spicca il 3 a 4 nelle conclusioni totali, tutte indirizzate nello specchio della porta. I granata non hanno però saputo sfruttare il possesso del pallone come si evince dal 568 a 337 nei passaggi totali. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Salernitana è stata la squadra più fallosa a causa del 20 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Manuel Volpi, della sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per 10 volte ammonendo rispettivamente Kiyine, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, Karo, Cicerelli ed Odjer da un lato, Obi, Segre, Leverbe e Pina Nunes, pure lui per due volte venendo espulso, dall’altro.

IL TABELLINO

Salernitana-Chievo 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 29′ Djordjevic(C); 35′ RIG. Kiyine(S).

Assist: 29′ Meggiorini(C).

SALERNITANA (3-5-2) Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Odjer, Di Tacchio, Maistro(89′ Firenze), Kiyine; Giannetti, Djuric. All.: Ventura.

CHIEVO (4-3-1-2) Semper; Vaisanen, Leverbe, Rigione, Brivio, Segre, Pina Nunes, Obi(79′ Esposito), Vignato(61′ Garritano), Djordjevic, Meggiorini(79′ Bertagnoli). All.: Marcolini.

Arbitro: Manuel Volpi (Arezzo).

Ammoniti: 23′, 82′ Kiyine(S); 28′ Karo(S); 41′ Cicerelli(S); 41′ Obi(C); 50′ Segre(C); 57′ Odjer(S); 58′ Leverbe(C); 64′, 77′ Pina Nunes(C).

Espulsi: 77′ Pina Nunes(C); 82′ Kiyine(S).

