Video/ Salernitana Cosenza (2-1): highlights gol. Altra pesante vittoria per Ventura

Il video di Salernitana Cosenza, match della 21^ giornata di Serie B, ci racconta della seconda vittoria di fila per i granata di Giampiero Ventura, che dunque non mettono il piede in fallo di fronte al pubblico dell’Arechi e trovano il successo col risultato di 2-1. Fin dalle prime battute poi ieri sera abbiamo assistito uno scontro davvero vivo: al via poi i bruzi non perdono tempo e al 14’ insaccano la rete, trovando l’1-0 con il gol di Asencio. La Salernitana non ci sta e la squadra di Ventura è pronta a rispondere: al 31’ Lombardi a sorprendere Perina, sia pure non con un tiro irresistibile. L’intervallo poi non arriva prima che i granata abbiano trovato la rete del vantaggio: al 44’ è Akpa Akpro a violare lo specchio dei rossoblu. Pure nella ripresa le emozioni non mancano: sono tante le azioni da gol che vengono messe in campo dalla Salernitana come dal Cosenza, ma il risultato sul tabellone non cambia. Nel finale ecco al 94’ l’ultimo tentativo con Baez che entra in area di rigore e prova a impegnare Migliorini, ma il centrale di Ventura spazza via tutto. Il triplice fischio finale dunque sancisce il successo granata e pure il terzo KO di fila dei rossoblu, sempre più in zona rossa della graduatoria di Serie B.

IL TABELLINO

SALERNITANA COSENZA 2-1 (2-1 PT)

SALERNITANA: Micai; Karo (1′ st Aya), Migliorini, Jaroszynski; Lombardi (38′ st Kalombo), Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine; Djuric, Gondo. A disp.: Vannucchi, Billong, Curcio, Jallow, Morrone, Maistro, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura.

COSENZA: Perina; Corsi, Capela, Idda, Legittimo (33′ pt D’Orazio); Broh, Bruccini, Trovato (1′ st Monaco); Machach; Asencio (30′ st Baez), Rivière. A disp.: Quintiero, Saracco, Pierini, Carretta, Schiavi, Sciaudone, Greco, Bittante. All. Braglia.

ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza (M. Rossi – Scarpa).

MARCATORI: 14′ pt Asencio (C), 30′ pt Lombardi (S), 44′ pt Akpa Akpro (S).

NOTE: Serata mite con temperatura di 14°C circa, terreno di gioco in buone condizioni. Presenti 8.715 spettatori di cui quasi 700 di fede rossoblù, sistemati nel settore ospiti. Ammoniti: 6′ pt Braglia (All. Cosenza), 18′ pt Karo (S), 26′ pt Rivière (C), 34′ pt Bruccini (C), 24′ st Akpa Akpro (S), 33′ st Idda (C). Angoli: 3-7 (pt 2-4). Recupero: 1′ pt; 4′ st.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SALERNITANA CROTONE, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA