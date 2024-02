Video/ Salernitana Empoli (1-3) gol e highlights: i toscani vincono lo scontro salvezza (9 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA EMPOLI (1-3): LA PARTITA

L’Empoli vince lo scontro salvezza in casa della Salernitana calando un bel tris. Il nuovo acquisto Niang subito decisivo con un gol realizzato e l’assist per Cancellieri. Il match si apre con lo sfortunato autogol di testa di Zanoli sul cross di Cambiaghi. L’Empoli continua ad attaccare con la Salernitana in grande difficoltà. Nel finale di prima frazione Kastanos calcia dal limite dell’area, vola Caprile che toglie la sfera sotto la traversa, grandissimo intervento.

A metà della prima frazione la riprende la Salernitana. Candreva in mezzo, Ismajli sbaglia l’intervento, Weissman di testa da solo segna all’esordio in serie A. I granata provano a vincerla la Pellegrino commette fallo su Fazzini, grandissima azione, e provoca il rigore dell’Empoli. Calcia Niang che non sbaglia! Il centravanti porta avanti l’Empoli. Spiazzato Ochoa sul rigore. Salernitana che attacca a testa bassa e subisce il contropiede che chiude la gara. Niang imbecca Cancellieri che supera Pirola in dribbling e poi supera Ochoa. L’Empoli vola a quota 21 punti, la Salernitana resta ultima a quota 13 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA EMPOLI (1-3): IL TABELLINO

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi (41′ pt Weissman), Boateng (14′ st Pirola), Pellegrino; Zanoli (1′ st Sambia), Basic, Maggiore (30′ st Coulibaly), Bradaric; Candreva, Kastanos (14′ st Tchaouna); Dia. A disp: Costil, Allocca, Gomis, Legowski, Martegani, Simy, Vignato, Ikwuemesi. All: Inzaghi.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh (25′ st Fazzini), Cacace; Zurkowski (33′ st Kovalenko), Cambiaghi (33′ st Cancellieri); Cerri (25′ st Niang). A disp: Berisha, Perisan, Goglichidze, Pezzella, Bastoni, Shpendi, Destro. All: Nicola.

Arbitro: Mariani di Aprilia (Di Iorio/Palermo. IV: Zufferli. Var: Irrati. Avar: Sozza).

NOTE. Marcatori: Zanoli aut. al 23′ pt (E), Weissman al 24′ st (S), Niang su rig. al 43′ st (E), Cancellieri al 48′ st (E). Angoli: 4-8. Ammoniti: Maleh (E), Zanoli, Basic (S). Recupero: 3′ pt, 6′ st.

