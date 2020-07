Video/ Salernitana Empoli (2-4): highlights e gol. Mancuso chiude il poker al 85′

Allo Stadio Arechi l’Empoli supera in trasferta la Salernitana per 4 a 2. Come si vede nel video di Salernitana Empoli, nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Marino a tentare di prendere subito in mano le redini del match affacciandosi in zona offensiva già al 2′ tramite la conclusione imprecisa di Frattesi. Nemmeno il suo compagno di squadra Bajrami ha più fortuna qualche istante più tardi mentre i padroni di casa, allenati da mister Ventura, provano ad alzare il proprio baricentro dando grande battaglia ai rivali di giornata in mezzo al campo. I granata vivono inoltre qualche attimo di apprensione a causa di un infortunio capitato a Cicerelli intorno al 6′ e, con il passare dei minuti, i toscani tornano ad avere il controllo delle operazioni, senza tuttavia riuscire a sfruttare una punizione con Stulac al 12′ e l’estremo difensore Micai non si lascia superare dalla conclusione di Ciciretti del 14′. Sul fronte opposto Romagnoli devia in corner il tiro di Di Tacchio del 17′. Nel secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, i toscani sfiorano il poker quando la conclusione di Ricci viene parata in calcio d’angolo da Micai al 48′. Sventato questo primo pericolo, i campani di mister Ventura conquistano un calcio di rigore al 58′ a causa del fallo di Pinna commesso ai danni di Gondo e, dal dischetto, Milan Djuric trasforma accorciando le distanze al 59′. Gli azzurri decidono quindi di inserire forze fresche al 63′ rimpiazzando sia il già ammonito Pinna che Stulac con Balkovec e Bandinelli. Nell’ultima parte della gara è la rete firmata da Mancuso all’85’, con l’aiuto dell’ottimo Bajrami, a chiudere definitivamente i conti sebbene ci sia spazio anche per l’espulsione per rosso diretto rimediata dall’altra parte da Lopez nel recupero al 90’+3′. I tre punti conquistati in questa trentaseiesima giornata del campionato cadetto permettono all’Empoli di salire a quota 51 nella classifica della Serie B raggiungendo proprio i diretti rivali di giornata della Salernitana, rimasta appunto fermi a 51 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’Empoli abbia sostanzialmente saputo sfruttare nel migliore dei modi le occasioni avute a disposizione per aggiudicarsi in maniera meritata il successo finale. I toscani hanno fatto loro il possesso palla finale con il 59%, dato questo supportato pure da un maggior numero di passaggi totali, ovvero 449 contro 326, ma non nei contrasti, 9 a 11. A poco è servito il 93 a 88 negli attacchi per i granata, dei quali 39 a 35 quelli pericolosi, specialmente se si pensa al 16 a 14 nelle conclusioni, delle quali ben 4 a 10 quelle indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la Salernitana è stata la squadra più scorretta a causa del 18 a 16 nel computo dei falli e l’arbitro Davide Ghersini, proveniente dalla sezione di Genova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kiyine da un lato, Pinna e Maietta dall’altro.

IL TABELLINO

Salernitana-Empoli 2 a 4 (p.t. 1-3)

Reti: 24′ Gondo(S); 28′, 40′ Bajrami(E); 43′ Ciciretti(E); 58′ RIG. Djuric(S); 85′ Mancuso(E).

Assist: 24′ Akpa Akpo(S); 28′ Mancuso(E); 40′ Ciciretti(E); 85′ Bajrami(E).

SALERNITANA (3-4-1-2) – Micai; Migliorini, Aya, Karo; Cicerelli(79′ Giannetti), Di Tacchio, Akpa Akpro, Lopez; Maistro(68′ Kiyine); Djuric, Gondo(79′ Jallow). All.: Ventura.

EMPOLI (4-3-3) – Brignoli; Gazzola(72′ Sierralta), Romagnoli, Maietta, Pinna(63′ Balkovec); Frattesi, Ricci, Stulac(63′ Bandinelli); Ciciretti(87′ La Mantia), Mancuso(87′ Tutino), Bajrami. All.: Marino.

Arbitro: Davide Ghersini (Genova).

Ammoniti: 30′ Pinna(E); 64′ Maietta(E); 73′ Kiyine(S).

Espulsi: 90’+3′ Lopez(S).

