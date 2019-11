Video/ Salernitana Entella (2-1): highlights e gol. Poli non basta alla Virtus

Dopo due beffe a tempo scaduto, la Salernitana riesce a tornare alla vittoria casalinga battendo l’Entella nella 11^ giornata di Serie B. Come si vede nel video di Salernitana Entella, il primo tempo inizia a ritmi non straordinari, la Salernitana si fa carico subito del possesso palla mai liguri coprono bene la loro metà campo. Serve un guizzo isolato per la prima occasione da gol, la trova Maistro con una conclusione dalla lunga distanza che va a stamparsi sul palo. Brivido per un’Entella che aveva rischiato poco fino a quel momento, i granata iniziano ad incidere di più con Kiyine che inventa un bell’assist per Di Tacchio che spreca malamente. Al 40′ ci prova anche Jallow, ma Contini è attento.

IL SECONDO TEMPO

Il copione non cambia nella prima metà della ripresa, anche se la Salernitana non spicca in buona sorte visto che anche Lombardi pizzica il palo esterno su una conclusione da posizione defilata. Ci prova ancora Maistro dalla distanza, l’Entella sembra abbastanza chiusa nella propria metà campo, ma è il finale di partita che regala le emozioni migliori. Dopo una lunga pressione la Salernitana trova il vantaggio al 35′ con una punizione di Maistro, perfetta esecuzione. L’Entella sbanda e al 39′ Gondo trova l’assist per Jallow, che sigla il raddoppio e si abbandona a un’esultanza liberatoria. Sembra finita, ma al 44′ la Salernitana incassa di nuovo un gol nel finale di partita, quello di Poli che va a segno di testa su calcio d’angolo di Schenetti. Stavolta però non basta per portare via almeno un punto dall’Arechi, con la Salernitana che chiude sul 2-1 e si rilancia in classifica dopo un momento difficile.

