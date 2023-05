Video/ Salernitana Fiorentina (3-3) gol e highlights: non basta lo show di Dia

VIDEO SALERNITANA FIORENTINA: TRIPLETTA DI DIA

Salernitana Fiorentina video gol e highlights della sfida di campionato terminata in parità con tre gol per parte. Un match molto divertente e assolutamente godibile quello andato in scena all’Arechi tra due squadre che non si tirano mai indietro quando è il momento di spingere sull’acceleratore. A passare in vantaggio per primo è il club campano con il guizzo di Dia che fulmina Terracciano e sigla l’1-0 al decimo minuto. Al 36′ Dodò pennella sul secondo palo dove trova il colpo vincente da parte di Nico Gonzalez per la gioia del settore ospiti, 1-1 a dieci minuti scarsi dal duplice fischia.

Nella ripresa una bella azione cominciata e finalizzata da Dia su suggerimento di Botheim porta la Salernitana di nuovo avanti quando è passato un quarto d’ora circa all’inizio del secondo tempo. Anche stavolta però arriva la risposta viola con Ikone che riceve da Bonaventura, salta Ochoa e deposita in porta per il 2-2. Dieci giri di lancette più tardi e i campani hanno la più ghiotta delle occasioni ovvero un calcio di rigore causato da un’uscita scomposta di Terracciano. Dal dischetto chi se non Dia, abile a tirare potente e preciso per la tripletta persona che vale il 3-2. La Fiorentina però non si arrende e per la terza vola trova la via del pareggio con un calcio di punizione di Biraghi che non trova deviazione e si adagia in porta per il definitivo 3-3.

VIDEO SALERNITANA FIORENTINA: IKONE SI SVEGLIA IN TEMPO

Salernitana Fiorentina video gol e highlights del pareggio andato in scena all’Arechi in questo turno infrasettimanale ricco di reti ed emozioni. Per quanto riguarda il migliore in campo non penso ci siano dubbi: Boulaye Dia è diventato con la tripletta inflitta a Terracciano il primo calciatore africano in Serie A a toccare quota 15 gol nella sua stagione d’esordio nel massimo campionato italiano oltre ad aver staccato Marco Di Vaio come miglior marcatore dei campani in una singola stagione di Serie A. Da lodare anche la prestazione di Coulibaly, letteralmente uomo ovunque del centrocampo di Paulo Sousa che avevo oggi il compito di fermare una delle formazioni più in forma come la Fiorentina.

Tra i ragazzi di Vincenzo Italiano, Ikone è stato a dir poco provvidenziale nel momento topico della partita. L’ex Lille per un’ora di gioco non ha mai lasciato traccia salvo poi segnare alla prima occasione la rete del 3-2 scartando Ochoa e successivamente guadagnandosi il calcio di punizione realizzato da Biraghi che è valso il definitivo 3-3. Ingresso decisivo quello di Bonaventura che sempre di più si dimostra fondamentale per questa squadra: suo l’assist per la rete proprio di Ikone.

VIDEO SALERNITANA FIORENTINA, IL TABELLINO

SALERNITANA-FIORENTINA 3-3

RETI: 10’ Dia (S), 37′ Nico Gonzalez (F), 14′ st Dia (S), 26′ st Ikone (F), 35′ st Dia su rigore (S), 39’ st Biraghi (F).

SALERNITANA: Ochoa, Bradaric, Bohinen (16’ st Vilhena), Botheim, Coulibaly L., Gyomber (14’ pt Daniliuc), Maggiore (16’ st Kastanos), Dia, Mazzocchi (47’ st Sambia), Lovato, Pirola. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Bonazzoli, Troost-Ekong, Iervolino, Nicolussi C., Piatek. All. Victor Llado (Paulo Sousa squalificato).

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Biraghi, Cabral (21’ st Jovic), Castrovilli (15’ st Bonaventura), Ikonè, Gonzalez, Martinez Quarta, Mandragora (21’ st Duncan), Barak (37’ st Sottil), Igor (21’ st Ranieri). A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Saponara, Terzic, Venuti, Bianco, Kayode, Brekalo, Kouame. All. Italiano.

ARBITRO: Ivano Pezzuto (sez. Lecce).

AMMONITI: Daniliuc, Botheim, Bradaric (S) e Mandragora, Castrovilli, Cabral, Martinez Quarta (F)

