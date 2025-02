VIDEO SALERNITANA FROSINONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi si conclude con un deludente, e poco utile, pareggio per 1 a 1 la sfida tra la Salernitana ed il Frosinone. Nel primo tempo è Partipilo a mettersi subito in luce tra le file dei ciociari chiamando in causa il portiere avversario, sugli sviluppi di un calcio di punizione, subito in apertura al 6′.

E’ dunque lo stesso Partipilo a siglare il gol che sblocca il punteggio a favore dei giallazzurri, sfruttando un assist di Ambrosino, al 27′ ed il collega Begic non ha la stessa fortuna al 31′. I granata, in difficoltà, al 40′ rimpiazzano Reine-Adelaide con Tongya per provare a cambiare le cose. Nel secondo tempo ancora Begic manca il tris, in questo caso per colpa di Vural, al 47′.

Gli Ippocampi si accendono dal 55′ con Tongya e ci riprovano pure con Cerri al 58′ oltre che con Bronn al 59′ prima di ripristinare la parità in maniera definitiva al 63′ con la rete firmata da Ghiglione. Nel finale Corazza e Cerri sfiorano il sorpasso al 74′ ed i Leoni rimangono in nove uomini dopo che vengono espulsi Di Chiara all’84’ e Kone nel recupero al 90’+4′.

L’arbitro Luca Massimi di Termoli, avendo anche espulso Kone con un rosso diretto nel Frosinone, ha impiegato il cartellino giallo per sei volte ammonendo da Caligara al 4′ un lato, Di Chiara al 25′ ed all’84’, Ambrosino al 31′, Monterisi al 45’+1′ e Di Stefano al 61′ dall’altro. Toccare dunque quota 26 e 24 punti in classifica serve ben poco sia alla Salernitana che al Frosinone dopo il pareggio maturato in questo ventottesimo turno di Serie B 2024/2025.

VIDEO SALERNITANA FROSINONE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS