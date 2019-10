Video/ Salernitana Frosinone (1-1): highlights e gol, beffa per i granata (Serie B)

Il video di Salernitana Frosinone, che riguarda la partita giocata all’Arechi nella settima giornata del campionato di Serie B (sfida terminata 1-1), mostra una squadra ciociara arrembante fin dalle prime battute di gioco all’Arechi. I gialloblu costruiscono un paio di occasioni solo nella prima metà della prima frazione: Micai è attento e risponde con prontezza ai tentativi di Novakovich e di Ciano. Attorno al trentesimo però la classica doccia fredda: su calcio d’angolo la Salernitana conquista un calcio di rigore. Gori, che era già stato ammonito, colpisce il pallone con il braccio dentro l’area e viene espulso. L’arbitro assegna un penalty per i padroni di casa, che trasformano grazie a Kiyine che festeggia il gol e la superiorità numerica.

VIDEO SALERNITANA FROSINONE: LA BEFFA FINALE

Avanti di una rete e con un giocatore in più, la Salernitana dovrebbe chiuderla, invece si accontenta di uno striminzito uno a zero che dà speranza al Frosinone. Allo scadere del primo tempo, infatti, Ciano spaventa Micai con un tiro pericoloso. Il secondo tempo vede la formazione di Ventura prendere le misure ai ciociari, che però restano a galla grazie anche alla poca concretezza sotto porta della Salernitana. Gli ospiti restano in partita e alla fine vengono premiati da Capuano, che con un pizzico di fortuna, infila in porta la girata in area di Brighenti. Salernitana Frosinone si dividono la posta in palio all’Arechi: finisce uno a uno tra i granata e i gialloblu.

SALERNITANA FROSINONE, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS



