Video/ Salernitana Inter (0-5) gol e highlights: tutto facile per la capolista

L’Inter asfalta la Salernitana a domicilio grazie alle reti di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini, come potremo ammirare nel video Salernitana Inter 0-5. Tutto troppo facile per la capolista contro una squadra in grandissima difficoltà dentro e fuori dal campo. Andiamo a rivivere tutte le emozioni del match. Subito Inter pericolosa con Barella che la mette in mezzo ma si salva la difesa della Salernitana. Barella carica da fuori area e sfiora l’incrocio dei pali. Inter subita padrona del campo. Prima opportunità per Dzeko che viene affrontato in area in maniera dubbia, lascia correre il direttore di gara. Salernitana che sta provando ad uscire dalla pressione nerazzurra. Fallo di Barella su Ribery, il francese è l’unico che può accendere la luce per i campani. Dumfries prova a sfondare a sinistra, ottima la chiusura di Bogdan. Cross per Dezko, esce bene Fiorillo. Perisic! La sblocca l’Inter con il colpo di testa del croato! Assist di Calhanoglu da calcio d’angolo. Grande palla per Dumfries che viene deviata in angolo da Fiorillo. Perisic per Dzeko che di testa che sfiora il secondo gol. Brutto intervento di Barella su Gagliolo, giallo per il centrocampista che era diffidato e salterà la prossima gara. Bella apertura di Kastanos per Ribery che parte in contropiede e serve Obi, tiro deviato che finisce sui piedi di Delli Carri, conclusione messa in angolo. Coulibaly e Sanchez si scontrano in maniera fortutita con la testa, punizione per l’Inter. Grande palla di Sanchez per Brozovic che assiste Barella, il tiro in area termina altissimo. Magia di Ribery a centrocampo, palla per Obi che serve Delli Carri, cross di quest’ultimo da dimenticare. Ribery per Obi con Handanovic che esce con i tempi giusti e salva. Fiammata improvvisa della Salernitana.

Probabili formazioni Serie A/ Scelte e mosse degli allenatori, 18^ giornata

Parte in contropiede l’Inter, Perisic in mezzo, salva Coulibaly. Dzeko assiste Dumfries che si inserisce in area e sigla la rete del due a zero per l’Inter! Gara sempre più in salita per una Salernitana che fatica nel costruire azioni degne di nota. Inter in pieno controllo di gara, la capolista fa girare la sfera. L’Inter fa girare veloce la sfera, Salernitana che resta a guardare. Affonda Perisic, cross sporcato da Obi che la mette in angolo. Fiorillo esce a vuoto su calcio d’angolo, Dzeko a porta vuota la mette fuori. Sanchez di tacco per Dumfries che crossa, chiude in angolo la Salernitana. Grande intervento difensivo di Gyomber che evita il terzo gol. Sanchez per Dzeko, Bogdan si allunga e toglie il pallone dai piedi del bosniaco. Inserimento di Brozovic su angolo, il croato calcia alto. Termina la prima frazione, decidono al momento Perisic e Dumfries.

Probabili formazioni Bologna Juventus/ Quote: Allegri verso il 4-2-3-1

VIDEO SALERNITANA INTER: SECONDO TEMPO

Ribery prova a fare tutto da solo, chiude bene Bastoni. D’Ambrosio ci prova con il sinistro, palla di poco fuori. Perisic crossa e trova la deviazione di Delli Carri in angolo. Sull’angolo colpo di testa di Dumfries che termina fuori. Sanchez! Arriva il tris dell’Inter! Secondo assist di giornata per Calhanoglu che serve un grande assist al cileno che chiude definitivamente il match. Brutto fallo di Gyomber su Bastoni, giallo per lui. Pronto un triplo cambio nell’Inter, Lautaro Martinez, Dimarco e Vidal. Fuori Barella, Bastoni e Sanchez. Calhanoglu chiude l’uno-due ed entra in area, conclusione deviata in angolo. Occasione per Lautaro Martinez che di testa non trova la porta. Brozovic sul secondo pallo, Gagliolo la mette in calcio d’angolo. Palla per Perisic che calcia forte ma colpisce Obi. Azione personale di Dumfries che guadagna un calcio d’angolo.

Probabili formazioni Atalanta Roma/ Quote: ci sono ancora molti dubbi

Gara che ormai non ha molto da dire, la Salernitana con orgoglio si porta avanti. Inter che continua ad attaccare alla ricerca del poker. Dimarco in mezzo, Gagliardini la colpisce male. Calhanoglu su Gondo, fallo pericoloso e giallo per lui. Lautaro Martinez! Arriva il quarto gol dell’Inter. Percussione di Gagliardini e palla che giunge a Lautaro Martinez che non può sbagliare. Gondo per Djuric che di testa trova l’esterno della rete. Cinque minuti alla fine, la Salernitana prova a trovare la rete della bandiera ma non c’è verso. Gagliardini! Cala il pokerissimo l’Inter! Vidal dentro, Gagliolo, sfortunato, la mette sui piedi di Gagliardini che in area non sbaglia. Termina un match senza storia, l’Inter vince per cinque reti a zero.

IL TABELLINO

Marcatori: 11’ Perisic, 33’ Dumfries, 7’ st Sanchez, 32’ st L. Martìnez, 43’ Gagliardini

Assist: 11’ Calhanoglu, 33’ Dzeko, 7’ st Calhanoglu, 32’ st Gagliardini

SALERNITANA (5-3-1-1): Fiorillo; Delli Carri, Gyombér (35′ st Zortea), Bogdan, Gagliolo, Ranieri (26′ st Jaroszynski); Obi, Kastanos (16′ st Schiavone), L. Coulibaly; Ribéry (26′ st Gondo); Simy (16′ st Djuric). A disp: Belec, Guerrieri, Jaroszynski, Di Tacchio, Kechrida. All: Colantuono

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni (11′ st Dimarco); Dumfries, Barella (11′ st Vidal), Brozovic (26′ st Gagliardini), Calhanoglu, Perisic (33′ st Kolarov); Dzeko, Sanchez (11′ L. Martìnez). A disp: Radu, Vecino, Sensi, Ranocchia, Zanotti, Skriniar, Satriano. All: S. Inzaghi

Arbitro: Mariani di Aprilia

Ammoniti: 18’ Barella (I), 8’ st Gyombér (S), 30’ st Calhanoglu (I)

VIDEO SALERNITANA INTER





© RIPRODUZIONE RISERVATA