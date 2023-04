Video/ Salernitana Inter (1-1) gol e highlights: Candreva risponde a Gosens

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA INTER: TROPPE OCCASIONI SPRECATE DAI NERAZZURRI!

La Salernitana riprende l’Inter all’ultimo respiro del match grazie ad un tiro cross di Candreva che beffa Onana. La compagine guidata da Inzaghi era andata avanti con Gosens prima di sbattere puntualmente contro il muro Ochoa che ha parato di tutto. Delude ancora Lukaku che colpisce la traversa da zero metri, ma è tutto l’attacco nerazzurro che appare spuntato. La Salernitana invece aggiunge un altro prezioso mattoncino alla missione salvezza.

Diretta/ Salernitana Inter (risultato finale 1-1): gran gol di Candreva!

Andiamo ora a ripercorrere le fasi salienti della gara. Gosens! La sblocca l’Inter dopo cinque minuti di gara! Sponda di testa di Lukaku che cercava Correa, la palla sfila in area con l’esterno che si inserisce e la sblocca. Distratta la difesa della Salernitana nel gol subito. Inter che continua ad attaccare per provare subito il raddoppio. Prova Lukaku con il destro su assist di Correa, palla di fuori pochissimo.

Probabili formazioni Salernitana Inter/ Quote: l'ex Candreva a duello con...

Gosens si inserisce in area e la mette in mezzo, Lukaku non ci arriva. Barella in mezzo per Gosens, colpo di testa facile preda di Ochoa. Siamo al quindicesimo minuto di gioco, decide al momento Gosens. Lukaku riceve in area, tiro smorzato che termina tra le braccia di Ochoa. Inter che continua a controllare il match, Salernitana mai pericolosa. Scambiano Dumfries e Lukaku, il pallone di ritorno del belga è sbagliato. Gosens in mezzo per Correa che di testa trova la grande parata di Ochoa. De Vrij in ritardo su Kastanos, fallo e giallo. Coulibaly falloso su Mkhitaryan, c’è il giallo. Il centrocampista era diffidato e salterà la prossima sfida. Coulibaly da fuori area, blocca Onana. Dumfries in mezzo per Lukaku che di testa trova il miracolo di Ochoa con il ginocchio, termina la prima frazione.

Probabili formazioni Salernitana Inter/ Diretta tv: dubbi per Sousa e Inzaghi davanti

VIDEO HIGHLIGHTS DI SALERNITANA INTER: IL GOL BEFFA DI CANDREVA!

Entra Dia per Bronn. Palo di Barella! Servizio a rimorchio di Correa per il centrocampista che calcia e trova la leggera deviazione di Ochoa sul palo. Barella mette una palla pigra in mezzo per Dumfries che era solo in area.

Candreva in mezzo, deviazione casuale di Piatek, palla fuori. Mkhitaryan da fuori area, ancora bravo Ochoa. Traversa di Lukaku di testa da due passi! Poi Ochoa salva due volte! Strepitoso l’estremo difensore granata! Nicolussi Caviglia duro su Lautaro Martinez, giusto il giallo. Candreva in mezzo, tocco di Dia che termina contro la traversa! Dieci minuti alla fine, gara aperta con la Salernitana che lascia spazi importanti. Dimarco in mezzo, Gagliardini di testa non trova la porta. Lukaku per Lautaro Martinez che spreca una ghiotta occasione.

Lukaku si gira in area, ancora Ochoa! Entra Dzeko per Lukaku. Fallo tattico di Gagliardini su Dia, c’è il giallo. Candreva! Grandissimo gol dell’ex! Era praticamente un cross, la sfera scende all’improvviso e finisce all’incrocio, Onana si fa superare. Termina il match, esplode l’Arechi, l’Inter non vince più.

IL TABELLINO

Marcatori: 6’ Gosens (I), 90’ Candreva (S)

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola (66′ Troost-Ekong); Bronn (45′ Dia), Coulibaly (66′ Nicolussi Caviglia), Vilhena (79′ Bohinen), Bradaric; Candreva, Kastanos (85′ Botheim); Piatek. A disp: Fiorillo, Sepe, Sambia, Lovato, Iervolino, Bonazzoli, Valencia. All: Sousa.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella (66′ Brozovic), Asllani (66′ Gagliardini), Mkhitaryan, Gosens (75′ Dimarco); Correa (66′ L. Martinez), Lukaku (85′ Dzeko). A disp: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Zanotti, Bastoni, Carboni. All: Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: 34’ De Vrij (I), 38’ Coulibaly (S), 70’ Nicolussi Caviglia (S), 89’ Gagliardini (I)

CLICCA QUI PER IL VIDEO E GLI HIGHLIGHTS DI SALERNITANA INTER











© RIPRODUZIONE RISERVATA