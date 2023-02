Video/ Salernitana Juventus (0-3) gol e highlights: Vlahovic torna al gol

Nel video di Salernitana Juventus ammiriamo un approccio molto più aggressivo del solito quello dei bianconeri che ad inizio partita si è resa pericolosa con u possesso palla ipnotico. L’occasione più ghiotta è passata dai piedi del giocatore più criticato dal tifo della vecchia signora: Mattia De Sciglio. Il quinto di destra infatti ha crossato in mezzo mettendo un pallone d’oro per la testa di Vlahovic, che aggancia il pallone ma non riesce ad insaccare con la fronte. Dopo questo avvio i ritmi si abbassano, ne la Salernitana ne la Juventus riescono a trovare vie per segnare, da una parte i padroni di casa sbattono continuamente contro la difesa bianconera, dall’altra la vecchia sinora non riesce più a palleggiare come ad avvio gara.

Probabili formazioni Salernitana Juventus/ Quote: Piatek vs Szczesny, duello polacco

L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi, in cui i bianconeri vanno a riposo in vantaggio grazie al rigore procurato da Nicolussi Caviglia che atterra Miretti in area di rigore. Dagli undici metri va il numero nove Vlahovic, che davanti ad Ochoa apre il sinistro e infila il pallone al fil di palo: niente da fare per il portiere. Dopo il goal la partita fino all’intervallo è stata sempre più in discesa per la squadra bianconera che rischiava di chiudere il primo tempo con più reti di vantaggio. Entrambe le occasioni sono passate dai piedi di Vlahovic che in entrambe le occasioni però, ha tirato fuori. Fino al gol di Kostic, che dopo una svirgolata di Vlahovic si ritrova il pallone sui piedi che insacca con facilità.

Risultati Serie A, Classifica/ Pari tra Monza e Sampdoria! Diretta gol live score

VIDEO SALERNITANA JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

Appena comincia il secondo tempo di Salernitana Juventus, Fagioli pesca dentro l’area il numero nove serbo, già autore di un goal dopo mesi di digiuno dovuti alla pubalgia. Vlahovic insacca con fora alla sinistra di Ochoa che non può fare nulla. Da quel momento in poi la partita per la Salernitana si rigetta in attacco in maniera spasmodica e intraprendente. La squadra di casa ha anche rischiato di fare un goal con Dia, che da solo davanti alla porta la svirgola. La Juventus è stata brava a non abbassare la guardia in una partita con i ritmi alti come quelli di questo avvio di secondo tempo, ritrovare il goal e la solidità difensiva è fondamentale per limare i danni extra campo che purtroppo hanno colpito la società bianconera.

Diretta/ Monza Sampdoria (risultato finale 2-2): Pessina su rigore!

Termina Salernitana Juventus, una partita che sul finire del secondo tempo ha avuto dei ritmi molto più blandi, nonostante i cambi offensivi juventini come quelli di Chiesa e Cuadrado. Proprio l’italiano si è distinto per due occasioni nitide da gol: in entrambi i casi Chiesa si è trovato a tu per tu con il portiere messicano. Nel primo caso tira fuori e nel secondo prende il palo interno per poi uscire. Dopo queste azioni la partita è stata abbastanza legata alla gestione bianconera, che dopo tre goal è normale voler risparmiare le energie in attesa della prossima patita di campionato con la Fiorentina.

SALERNITANA JUVENTUS, IL TABELLINO

SALERNITANA JUVENTUS 0-3 (0-2)

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric (58′ Bonazzoli); Coulibaly (77′ Kastanos), Nicolussi Caviglia (69′ Bohinen), Vilhena (45′ Lovato); Candreva, Piatek (69′ Crnigoj), Dia. A disp: Sepe, Sorrentino, Daniliuc, Pirola, Botheim, Valencia. All: Nicola.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (77′ Iling-Junior), Locatelli, Rabiot, Miretti (41′ Fagioli), Kostic (61′ Cuadrado); Di Maria (61′ Chiesa); Vlahovic (77′ Kean). A disp: Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Soulè. All: Allegri.

ARBITRO: Rapuano

AMMONITI: 17′ Rabiot, 23′ Vilhena

MARCATORI: 25′ Vlahovic (rig.), 45′ Kostic, 47′ Vlahovic

VIDEO SALERNITANA JUVENTUS













© RIPRODUZIONE RISERVATA