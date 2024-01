Video/ Salernitana Juventus (1-2) gol e highlights: la decidono Iling e Vlahovic!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA JUVENTUS: SINTESI

Salernitana Juventus, il risultato è attualmente fermo sullo 0-0, ma non è mancata l’emozione. La Juventus ha avuto un’occasione molto chiara grazie a Weston Mckennie, che è riuscito a colpire di testa su calcio d’angolo. Il tiro sembrava destinato a finire in rete, ma il portiere avversario ha compiuto un intervento straordinario, negando il gol all’attaccante americano. Un momento di grande spettacolo che ha mantenuto in equilibrio il punteggio. Dall’altro lato del campo, la Salernitana ha avuto una sua occasione con un tiro di Sambia. Tuttavia, la conclusione non è riuscita a superare la difesa juventina e il portiere, mantenendo così l’imbattibilità della Juventus nella prima metà del primo tempo. La partita sembra essere ben equilibrata, con entrambe le squadre alla ricerca di spazi e opportunità per sbloccare il punteggio. Resta da vedere come evolverà la situazione nei minuti successivi e se saranno in grado di concretizzare ulteriori occasioni da rete.

Salernitana Juventus, il risultato è sullo 1-0. La Juventus ha mostrato un gioco fluido con un efficace giro palla e tocchi veloci, creando alcune occasioni per sbloccare il punteggio. Tuttavia, nonostante il buon lavoro sul campo, la squadra bianconera non è riuscita a convertire queste opportunità in gol. Una delle occasioni più significative è stata sprecata da Yildiz, il giovane attaccante che sembrava trovarsi in una posizione favorevole per segnare. Tuttavia, la difesa avversaria o altre circostanze hanno impedito la concretizzazione di questa occasione, mantenendo il punteggio invariato al termine del primo tempo. La seconda metà della partita si preannuncia interessante, con entrambe le squadre alla ricerca del gol che potrebbe essere determinante per il risultato finale. Resta da vedere come si evolverà la situazione nei prossimi minuti e se le squadre riusciranno a sbloccare il punteggio nel corso della partita.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA JUVENTUS, IL SECONDO TEMPO

Salernitana Juventus, la situazione è cambiata drasticamente. I padroni di casa sono riusciti a sbloccare il punteggio portandosi in vantaggio per 1-0, con il gol siglato da Maggiore. Tuttavia, c’è stato un rovescio per la Salernitana, poiché Maggiore è stato successivamente espulso per doppia ammonizione, riducendo la squadra in inferiorità numerica. Nonostante l’uomo in meno, la Juventus ha cercato di reagire e McKennie ha avuto un’opportunità per pareggiare di testa, ma il suo tentativo non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. La partita sembra quindi essere molto combattuta, con la Juventus che cerca di sfruttare la superiorità numerica e la Salernitana che difende il vantaggio acquisito. La situazione rimane aperta e la partita potrebbe riservare ulteriori emozioni nei minuti rimanenti. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a sfruttare la superiorità numerica per pareggiare o se la Salernitana sarà in grado di difendere il proprio vantaggio fino alla fine della partita.

Salernitana Juventus è terminata con il risultato finale di 1-2. La Juventus è riuscita a compiere una rimonta vincente, segnando due gol dopo essere stata inizialmente in svantaggio. Iling Jr ha pareggiato il punteggio al 65esimo minuto, contribuendo a riportare la Juventus in partita. Il momento decisivo è arrivato al 91esimo minuto quando Vlahovic, su assist di Danilo, ha realizzato una grande prodezza di testa che ha permesso alla Juventus di completare la rimonta e ottenere la vittoria. La rete di Vlahovic è stata fondamentale per la squadra, dimostrando la sua capacità di essere determinante anche nei momenti cruciali della partita. Con questa vittoria, la Juventus ha ottenuto tre punti preziosi e continuerà la sua corsa in campionato con rinnovato slancio. D’altro canto, la Salernitana dovrà analizzare la partita e cercare di reagire dopo essere stata superata negli ultimi minuti.

SALERNITANA JUVENTUS, IL TABELLINO

SALERNITANA: Costil; Daniliuc, Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia (dal 44′ st Martegani), Maggiore, Legowski; Tchaouna (dall’11’ st Bronn), Simy (dal 32′ st Ikwuemesi), Candreva. A disp.: Fiorillo, Ochoa, Martegani, Botheim, Stewart, Ikwuemesi, Bronn, Sfait, Lovato. All. Inzaghi.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti (dal 1′ st Iling-Junior), Bremer, Danilo; Weah (dal 36′ st Nonge), McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic (dal 1′ st Rugani); Yildiz (dal 23′ st Miretti), Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, Milik, Iling-Junior, Miretti, Rugani, Nonge Boende. All. Allegri.

RETI: 42’ Maggiore, 65’ Iling Jr, 91’ Vlahovic

AMMONITI: Gyomber, Maggiore, Gatti, McKennie, Rugani, Vlahovic, Rabiot

ESPULSI: Maggiore

