Video/ Salernitana Lecce (1-2) gol e highlights: Strefezza decide con un bel gol

Il Lecce espugna il campo della Salernitana grazie ad un bel gol di Strefezza nella ripresa, momento saliente del video Salernitana Lecce 1-2. I salentini erano passati avanti con Ceesay prima che Gonzalez infilasse la sua porta su cross di Candreva. Ci ha pensato poi Strefezza, dopo otto minuti dal suo ingresso, a regalare i tre punti a mister Baroni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Ceesay ci prova subito, attento Sepe. Iniziativa personale di Piatek, chiude tutto Pezzella. Piatek serve per Coulibaly che entra in area e supera Falcone, c’è però fuorigioco. Brutto fallo di Coulibaly su Di Francesco, arriva il primo giallo della gara. Di Francesco mette in area un grandissimo pallone per Ceesay che cestina l’occasione calciando fuori. Candreva in mezzo per Mazzocchi che in semi rovesciata non trova la porta. Mazzocchi prova a servire Dia, Baschirotto chiude bene. Siamo arrivati a metà della prima frazione di gioco con il risultato bloccato sullo zero a zero.

Occasione più ghiotta per Ceesay che ha sprecato in area. Continuo movimento di Banda che fino ad ora non è riuscito ad incidere. Sepe lancia lungo per Piatek, chiude bene Baschirotto. Mazzocchi si mette in moto sulla sinistra e crossa, Piatek di testa non trova la porta. Pongracic anticipa Dia, la sfera sui piedi di Askildsen, Sepe para facile. Candreva in mezzo con Piatek che liscia, Mazzocchi di testa deve solo appoggiarla in rete ma spreca. Ceesay! La sblocca il Lecce! Brutta palla persa da Mazzocchi, Hjulmand recupera e serve il centravanti che salta Sepe e deposita in rete. Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Ceesay.

VIDEO SALERNITANA LECCE: SECONDO TEMPO

Giallo a Di Francesco per proteste. Kastanos ci prova da fuori area ma il suo tiro viene sporcato, para facile Falcone. Maggiore in area per Piatek, Falcone compie un grandissimo intervento. Autogol di Gonzalez! La Salernitana trova il pareggio! Cross di Candreva con Gonzalez che svirgola e la mette nella propria porta! Kastanos cade e serve casualmente Candreva che la mette alta. Gonzalez si prende il giallo per un intervento fuori tempo. Candreva in mezzo per Piatek che colpisce ma non inquadra lo specchio. Le due squadre si fermano ora per il cooling break quando mancano venti minuti alla fine. Gallo in mezzo, Bradaric respinge la sfera.

Dia deve lasciare il campo per un problema alla schiena. Girandola di cambi tra le due squadre che vogliono provare a vincerla nel finale. Bronn prova a servire Candreva, tentativo troppo lungo. Strefezza! Il Lecce trova il gol del vantaggio! Il nuovo entrato ci ha messo cinque minuti per timbrare! Dal limite dell’area la piazza direttamente all’incrocio. Ceesay ci prova da fuori area, la sfera sfiora il palo. Valencia per Kastanos che cestina la rete del pareggio. Termina il match, il Lecce espugna l’Arechi grazie ad un bel gol di Strefezza.

VIDEO SALERNITANA LECCE: IL TABELLINO

Marcatori: 43’ Ceesay, 54’ aut. Gonzalez, 83’ Strefezza

Salernitana: Sepe, Bronn, Daniliuc, Vilhena, Coulibaly (45’ Kastanos), Gyomber © (45’ Bradaric), Maggiore, Dia (75’ Botheim), Mazzocchi, Candreva (82’ Valencia), Piatek (66’ Bonazzoli). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Capezzi, Motoc, Pirola. Allenatore: D. Nicola

Lecce: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Askildsen (65’ Bistrovic), Di Francesco (77’ Strefezza), Gonzalez (65’ Blin), Gendrey, Banda (77’ Oudin), Hjulmand©, Ceesay, Pezzella (73’ Gallo). A disposizione: Bleve, Brancolini, Cetin, Colombo, Tuia, Helgason, Listkowski, Oudin, Umtiti, Rodriguez. Allenatore: F. Del Rosso

Ammoniti: 10’ Coulibaly, 46’ Di Francesco, 60’ Gonzalez, 83’ Strefezza

Recupero: 3pt, 5st

