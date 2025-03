VIDEO SALERNITANA MODENA (1-0): SORIANO RIPORTA IL SORRISO ALL’ARECHI

Il video Salernitana Modena regala una partita combattuta fino agli ultimi minuti grazie a due squadre che, nonostante il periodo di difficoltà, hanno provato a vincere il match per migliorare la classifica e allontanarsi dalla zona “calda” della classifica. A provarci subito è la Salernitana con Ghiglione che, da dentro l’area, riesce a controllare con il destro prima di calciare di mancino senza trovare la porta di Gagno.

Formazioni Juventus Atalanta/ Quote: Koopmeiners dalla panchina, idea Cuadrado? (Serie A, 9 marzo 2025)

Pochi minuti dopo, è ancora la squadra campana ad andare vicina al vantaggio con un Verde molto ispirato che non riesce a trovare al porta da calcio di punizione per pochi centimetri. La risposta del Modena arriva al 20’ con Pedro Mendes che prova il colpo di testa da centro area su cross di Palumbo ma non trova la porta sfiorando il palo. Al 38′ è Verde a trovare l’azione personale prima di mettere un ottimo assist sulla testa di Cerri che colpisce bene ma non prende la porta.

Formazioni Empoli Roma/ Quote, Ranieri pensa a un abbondante turnover (Serie A, 9 marzo 2025)

Nel secondo tempo del video Salernitana Modena sale il ritmo e la partita si scalda con entrambe le squadre che alzano il livello in cerca del vantaggio. Ad iniziare meglio è il Modena che si affida a Palumbo per aprire le maglie della difesa avversaria. Al 50′ può cambiare la partita perché Sozza indica il dischetto in favore degli emiliani ma tutto viene annullato perché il colpo con il braccio di Bronn viene rivisto al VAR e giudicato non punibile.

Poco dopo è ancora pericolosissimo il Modena con Caso che scambia nello stretto con Palumbo e mette il pallone in mezzo dove interviene prima di tutti Corazza che anticipa Pedro Mendes e salva sulla linea di porta. Il mancato gol favorisce la Salernitana che sblocca la partita con Soriano che raccoglie la deviazione di Dellavalle prima di calciare al volo e beffare Gagno grazie ad alla deviazione di Zaro. Le ultime due grandi occasioni del match sono per il Modena che prima ci prova con Pedro Mendes e poi con Magnino ma in entrambi i casi si salva miracolosamente la Salernitana che trova un grande intervento di Bronn, prima, ed un brutto errore del numero 6 degli emiliani, poi.

Formazioni Napoli Fiorentina/ Quote: dubbio Gilmour-Billing, viola corti in mezzo (Serie A, 9 marzo 2025)

VIDEO SALERNITANA MODENA, GOL E HIGHLIGHTS: