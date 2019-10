Video/ Salernitana Perugia (1-1):highlights e gol. Buonaiuto chiude il match

Allo Stadio Arechi la Salernitana viene fermata al novantesimo dal Perugia con un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video Salernitana Perugia, dopo un primo tempo con poche emozioni e caratterizzato dall’ingresso di Kouan per Fernandes tra gli ospiti già nel finale di frazione al 40′, è nella ripresa che la partita entra nel vivo. Nel secondo tempo infatti, già in avvio al 55′, i padroni di casa passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Kiyine e concesso per fallo di Dragomir sullo stesso autore del gol qualche istante prima. Gli ospiti, sempre comunque molto attivi, non si lasciano abbattere ed i loro sforzi di raggiungere la rete del pari vengono premiati nell’ultima parte della gara, precisamente al 90′, da Buonaiuto, sfruttando nel migliore dei modi l’assist da parte del suo compagno Rosi. Il punto conquistato in questo turno del campionato cadetto permette sia alla Salernitana che al Perugia di salire a quota 15 punti nella classifica di Serie B.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come il Perugia avrebbe forse potuto e dovuto combinare qualcosa in più rispetto a quanto raccolto in trasferta. I biancorossi hanno infatti toccato più palloni degli avversari a giudicare dal 464 a 404 nei passaggi totali e, in fase offensiva, si sono distinti pure per il 10 a 8 nel conteggio delle conclusioni totali, delle quali 4 a 3 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, parità anche nel computo dei falli commessi, 20 per squadra, e l’arbitro Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, ha estratto il cartellino giallo in sole due occasioni ammonendo rispettivamente Lopez da un lato e Capone dall’altro.

IL TABELLINO

Salernitana-Perugia 1 a 1 (p.t. 0-0)

Reti: 55′ RIG. Kiyine(S); 90′ Buonaiuto(P).

Assist: 90′ Rosi(P).

SALERNITANA (3-5-2) Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Kiyine(74′ Lombardi), Akpa Akpro(75′ Maistro), Di Tacchio, Odjer, Lopez; Djuric, Jallow(88′ Cerci). All.: Ventura.

PERUGIA (4-3-2-1) Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Di Chiara; Balic(62′ Melchiorri), Falzerano, Dragomir; Fernandes(40′ Kouan), Capone(70′ Buonaiuto); Iemmello. All.: Oddo.

Arbitro: Gianluca Aureliano (Bologna).

Ammoniti: 42′ Capone(P); 56′ Lopez(S).

