Video/ Salernitana Pisa (1-1): highlights e gol, Masucci risponde a Djuric (Serie B)

Il video con i gol e gli highlights di Salernitana Pisa 1-1 ci mostra come è maturato il pareggio tra le due squadre che si sono date battaglia all’Arechi, in un clima spettrale con gli spalti desolatamente vuoti e addetti ai lavori ridotti al minimo indispensabile per rispettare il protocollo anti-Covid. Si nota subito l’assenza di uno stakanovista come Micai, che nei giorni scorsi ha rimediato una forte contusione al torace e non ce l’ha fatta a recuperare in tempo. L’ingrato compito di non far rimpiangere l’ex-portiere del Bari è toccato a Vannucchi che si fa subito apprezzare per una chiusura provvidenziale su Marconi. Tornare in campo dopo tre mesi di stop e con una temperatura vicina ai 30 gradi non è semplice e nei primi minuti i ritmi sono piuttosto blandi, serve il palo colpito da Lombardi e soprattutto il decimo guizzo in stagione di Djuric per smuovere un po’ le acque e provocare la reazione degli uomini di D’Angelo che già prima dell’intervento si propongono in avanti facendo preoccupare non poco l’ex-ct Ventura. Timori che si rivelano più che fondati, infatti all’inizio del secondo tempo gli ospiti riacciuffano il pari con il sinistro micidiale di Masucci che non lascia scampo a Vannucchi. Da qui al novantesimo entrambe le squadre potrebbero vincerla: Kiyine viene fermato solamente dal palo mentre Vido sciupa un’occasione gigantesca mandando il pallone sul fondo quando era tutto solo davanti al vice di Micai. Finisce in parità, un punto che non consente al Pisa di dormire sonni tranquilli e non permette alla Salernitana di accodarsi al trenino che porta alla Serie A senza passare per la lotteria dei play-off.

LE DICHIARAZIONI

Poco dopo il triplice fischio Gaetano Masucci è intervenuto ai microfoni di DAZN: “Andare in svantaggio dopo che non giocavi da tre mesi era un bel problema, la squadra ha risposto bene riacciuffando il pari e creando altre occasioni, ci è mancato un po’ di cinismo davanti alla porta ma ci teniamo sia il risultato che la prestazione, non era facile strappare un punto in un campo difficile come questo. Il segreto della mia seconda giovinezza? L’entusiasmo che mi ha sempre accompagnato, nonostante i 37 anni mi sento ancora un ragazzino. Dedico il gol a tutte le persone che hanno perso i loro cari per colpa del Covid. Atmosfera particolare, giocare senza pubblico non è bello, dobbiamo tenere duro e aspettare che la curva dei contagi cali ancora per poter ritrovare l’abbraccio dei nostri tifosi”.

