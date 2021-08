Video/ Salernitana Reggina (2-0) gol e highlights. Decide Bonazzoli, passa Castori!

La Salernitana batte la Reggina con un secco 2-0, anche se i calabresi hanno comunque giocato una partita a viso aperto contro una formazione di categoria superiore. Il primo a tentare la conclusione dalla distanza è Laribi al 6′, gran botta che viene respinta coi pugni da Belec. Al 10′ la Salernitana risponde con Coulibaly ma il tiro è largamente fuori misura. Al quarta d’ora ben più pericoloso è il senegalese, servito da Bonazzoli per una conclusione dal limite che si alza d’un soffio sopra la traversa. Al 21′ Laribi cerca ancora il jolly dalla distanza ma Belec non si fa sorprendere. Al 24′ finisce alta una conclusione di Bonazzoli potenzialmente molto interessante, quindi al 34′ ci prova Ricci con una conclusione a giro senza fortuna. Nel finale di tempo si concentrano i sussulti principali del primo tempo. Al 43′ la Reggina va a un passo dal vantaggio con Montalto che calcia di pochissimo a lato di sinistro dopo un pallone perso in maniera grossolana da Bogdan. Al 47′ però, dopo 2′ di recupero, è la Salernitana a siglare il vantaggio: Ruggeri apre d’esterno per Bonazzoli, che con un controllo spettacolare si libera del diretto marcatore e piazza il pallone a fil di palo. La Reggina parte a testa bassa nel secondo tempo a caccia del pareggio, con Crisetig e Laribi che non trovano la via della rete. Come nel primo tempo, nel momento di massima pressione calabrese è la Salernitana a passare: al 10′ della ripresa firma il raddoppio Bonazzoli, che firma la doppietta personale servito da Kechrida, bravo a liberarsi con una grande azione personale. Problemi fisici per Bogdan che viene sostituito da Aya, nel finale di partita i calabresi provano ad accorciare le distanze ma Belec blinda la porta, salvando su Bellomo e su Denis e permettendo alla Salernitana di chiudere sul 2-0.

LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Fabrizio Castori ha visto la Salernitana pronta al primo impegno ufficiale della stagione. “Quello di stasera è stato un test importante per valutare la tenuta atletica della squadra a pochi giorni dalla prima di campionato, contro una squadra di alta classifica in Serie B. I ragazzi sono stati encomiabili dal punto di vista dell’impegno, la squadra ha dimostrato di avere una discreta tenuta atletica. Nel primo tempo ci abbiamo messo un po’ a prendere le misure poi abbiamo sbloccato la gara e nella ripresa abbiamo gestito in scioltezza. Nel finale era normale avere un po’ di stanchezza in questo momento della stagione. Queste gare contribuiscono a far crescere il livello di condizione e affiatamento della squadra. Proseguiamo sulla strada intrapresa lo scorso anno per facilitare l’inserimento degli ultimi arrivati. Bisogna dar seguito a ciò che si è fatto prima per dare mentalità. Domenica giocheremo contro il Bologna che è una squadra forte e ci faremo trovare pronti“. Alfredo Aglietti si rammarica per la chance persa dalla Reggina: “Sono soddisfatto a metà, perché il risultato non è venuto. Abbiamo avuto un buon possesso palla, fino agli ultimi 25 metri. Abbiamo prodotto molto, ma concretizzato poco. Ritengo che la mia squadra abbia fatto una buonissima partita, specie nei primi 45 minuti. Forse meritavamo noi di passare in vantaggio. Chi è entrato lo ha fatto per dare il cambio a chi era più stanco, visto il caldo e i ritmi. Abbiamo qualche calciatore interessante. E’ chiaro che qualcosa dobbiamo migliorare e qualcosa dovrà arrivare dal mercato. I giovani devono essere inseriti gradualmente. La Salernitana è una squadra che aspetta basso e riparte. Il gol di Bonazzoli è di pregevole fattura, ma due minuti prima abbiamo avuto la stessa occasione con Montalto e non è andata allo stesso modo. Mercato? Stiamo valutando. Sono gli ultimi giorni e stiamo cercando una pedina da inserire nel reparto avanzato“.

