Video Salernitana Sampdoria (risultato finale 0-2) gol e highlights della gara valida per il ritorno dei playout della Serie B 2024/2025.

VIDEO SALERNITANA SAMPDORIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi di Salerno la Sampdoria ha la meglio sulla Salernitana anche in trasferta vincendo per 2 a 0, o almeno le compagini sono state rinviate definitivamente negli spogliatoi al 65′ quando il punteggio era così fissato.

Nel primo tempo i blucerchiati si propongono immediatamente in zona offensiva con una certa pericolosità già verso il 9′ quando Christensen disinnesca il tentativo firmato da Sibilli. Lo stesso portiere dice no pure a Meulensteen al 17′ ed il collega Ghidotti dall’altro lato non si lascia sorprendere a sua volta al 21′ su uno spunto di Soriano. Di nuovo Christensen evita il peggio al 31′ ed al 32′ sull’iniziativa di Vieira ed ai granata viene annullato un gol quando il VAR ravvisa il fallo di mano commesso da capitan Ferrari al 34′.

La Samp sblocca invece il risultato in maniera regolare al 38′ per merito del bomber Coda, lesto nell’approfittare al volo di un rimpallo. Nel secondo tempo i liguri assumo il comando delle operazioni ed allungano con la rete del raddoppio siglata al 49′ da Sibilli, anche lui bravo nello sfruttare una deviazione favorevole sugli sviluppi di un corner.

Nel finale l’incontro viene interrotto al 65′ per il lancio in campo di fumogeni e seggiolini dello stadio strappati direttamente dai supporters campani occupanti la curva sud, quella opposta rispetto al settore occupato dai fan della Samp. Dopo aver tentato di riprendere l’incontro, l’arbitro Doveri ha subito di nuovo sospeso la sfida. Questo successo, che verrà dunque assegnato a tavolino, certifica la salvezza in Serie B per la Sampdoria mentre la sconfitta costa davvero carissimo alla Salernitana che in questo modo retrocede appunto in Serie C.

VIDEO SALERNITANA SAMPDORIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

