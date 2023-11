Video/ Salernitana Sampdoria (4-0) gol e highlights: tutto facile per i granata (31 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA SAMPDORIA: SINTESI

La Salernitana supera senza problemi la Sampdoria e vola agli ottavi di Coppa Italia dove incontrerà la Juventus. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Botheim, da solo contro Ravaglia, perde il tempo della conclusione e spreca. Padroni di casa che hanno iniziato con il piglio giusto. Bradaric si ferma per un piccolo problema, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Ci prova De Luca, non si fa sorprendere Costil. Ikwuemesi! La sblocca la Salernitana! L’attaccante stoppa la sfera e poi calcia, con l’aiuto di una deviazione, supera Ravaglia. Tchaouna pericoloso, Ravaglia respinge da distanza ravvicinata. Tchaouna! Raddoppia la Salernitana! Ikwuemesi serve Tchaouna che supera Ravaglia sul suo palo. Termina la prima frazione.

Tchaouna ci riprova, palla fuori. Ricci dal limite dell’area, sfera oltre la traversa! Panada in mezzo, Costil sbaglia ad uscire ma nessuno è pronto per ribadire in rete. Tchaouna! Arriva il tris della Salernitana! Dopo una bellissima cavalcata arriva al limite dell’area per la doppietta personale. Giordano di testa, palla fuori, mancano dieci minuti alla fine di un match che ormai non ha più nulla da dire. Cabral! Arriva il poker della Salernitana! Simy serve Cabral che scatta sul filo del fuorigioco e supera Ravaglia. Simy cerca la conclusione di prima e per poco non centra lo specchio. Termina il match.

IL TABELLINO DI SALERNITANA SAMPDORIA

MARCATORI: 28′ Ikwuemesi, 45′ e 63′ Tchaouna, 86′ Cabral.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Bronn, Gyomber, Pirola (77′ Mazzocchi), Bradaric; Legowski, Bohinen, Maggiore (77′ Martegani); Tchaouna (77′ Kastanos), Botheim (63′ Cabral), Ikwuemesi (63′ Simy). Allenatore: Filippo Inzaghi.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Ravaglia; Depaoli (80′ Conti), Ghilardi (80′ Buyla), Gonzalez, Giordano; Girelli, Ricci, Panada (80′ Kasami); Askildsen; La Gumina (64′ Delle Monache), De Luca. Allenatore: Andrea Pirlo.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Del Giovane di Albano Laziale e Massara di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino. VAR: Maggioni di Lecco. AVAR: Paganessi di Bergamo.

AMMONITI: Giordano, Depaoli, Ghilardi.

