Video Salernitana Sorrento che racconta la giornata di Lega Pro. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida da poco conclusa.

VIDEO SALERNITANA SORRENTO: GRANDE DERBY!

Video Salernitana Sorrento che racconta il derby campano. La gara si sblocca subito grazie alla rete di Sabbatani, bravissimo a ricevere il pallone da Piras e lasciare andare con tiro dritto in rete. Come ogni derby, si gioca tanto sui nervi e sull’intensità.

Salernitana che becca tre cartellini gialli nei primi 45 minuti, estratti nei confronti di Villa, Tascone e Capomaggio. Sorrento che va vicinissimo al raddoppio con Sabbatani mentre la Salernitana sfiora la rete con Ferraris. In entrambi i casi ottime risposte da parte dei due portieri: Donnarumma e Harrasser. Dopo 45 minuti risultato fermo sullo 0-1.

Video Juventus U23 Arezzo (2-3)/ Gol e highlights: Ravasio regala la vittoria

Succede tutto nel secondo tempo con la rimonta della Salernitana nei confronti del Sorrento. La squadra granata trova il pareggio ma la posizione di fuorigioco di Tascone, vede annullare la rete del compagno. Inglese prima sfiora il gol e dopo batte il portiere avversario girandosi con velocità sugli sviluppi di una rimessa laterale. La Salernitana non ci sta e la vince grazie all’incornata di testa di Capomaggio. Vittoria in rimonta per la Salernitana.

Video Ternana Carpi (2-0)/ Gol e highlights: Ferrante in rete, Liverani +3!

VIDEO SALERNITANA SORRENTO: GOL E HIGHLIGHTS