Video/ Salernitana Spezia (1-2): highlights e gol. Amaranto niente playoff (Serie B)

Il video di Salernitana Spezia ci parla della fine dei sogno dei granata e della possibilità che vengano alimentati quelli dei bianconeri. I granata passano in vantaggio con Gondo, consapevoli di giocarsi l’ultima chance per centrare il treno dei playoff e di dover dunque vincere per forza il match. Alla fine del primo tempo un errore clamoroso porta gli ospiti sul pari con Mora che non si fa pregare per segnare l’1-1. Pronti via nella ripresa la squadra amaranto perde Maistro, che si fa espellere con una grossa ingenuità e lascia i suoi in dieci. La gara sembra chiudersi sui binari del pareggio con una rete per parte, ma nel finale un lampo di Nzola regala i tre punti alle aquile e condanna i granata. CLICCA QUI PER IL VIDEO SALERNITANA SPEZIA: GOL E HIGHLIGHTS

Video Salernitana Spezia, le dichiarazioni

Dopo Salernitana Spezia ha parlato Gian Piero Ventura, amareggiato per non aver centrato i playoff con i suoi e a rischio esonero secondo TuttoSalernitana.com. Il tecnico in conferenza stampa ha specificato: “Abbiamo incontrato un avversario più forte di noi, con maggiore qualità e un organico superiore. È stata una gara determinata da due episodi particolari. Abbiamo regalato il pareggio alla fine del primo tempo, poi Maistro si è fatto espellere. Credo che questo Spezia sia la squadra più accreditata per salire in Serie A dopo i playoff. C’è rammarico in me e nei calciatori. Durante l’anno abbiamo lasciato per strada molti punti importanti e probabilmente se non avessimo sbagliato l’approccio in determinate gare ora saremmo qui a parlare di altro. Un gruppo non può diventare forte nel giro di pochi mesi, ma ci vuole tempo per programmare”. La società glielo concederà?

Il tabellino

Ecco il tabellino di Salernitana Spezia:

Marcatori: 30′ Gondo (SA), 46′ Mora (SP), 90′ Nzola (SP)

Salernitana (4-3-1-2): Vannucchi; Cicerelli, Migliorini, Jaroszynski (78′ Aya), Lopez (68′ Curcio); Akpa Akpro (68′ Dziczek), Di Tacchio; Gondo, Maistro, Kiyine (68′ Karo); Djuric (83′ Giannetti). All. Ventura.

Spezia (4-3-3): Krapikas (93′ Desjardins); Vignali, Terzi, Bastoni, Ramos; Maggiore, M. Ricci (63′ Nzola), Mora (78′ Erlic); Di Gaudio (63′ F. Ricci), Gudjohnsen, Acampora (93′ Bartolomei). All. Italiano.

Arbitro: Marini di Roma 1

Ammoniti: 21′ Di Tacchio (S), 50′ Maggiore (SP), 59′ Migliorini (S), 94′ Desjardins (SP)

Espulsi: 62′ Maistro (SA)



© RIPRODUZIONE RISERVATA