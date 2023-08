Video/ Salernitana Ternana (1-0) gol e highlights: Candreva qualifica i suoi! (13 agosto 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA TERNANA: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi la Salernitana supera la Ternana per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Paulo Sousa a cominciare fortissimo riuscendo a passare in vantaggio subito al 7′ grazie alla rete messa a segno su calcio di punizione dal capitano Candreva. I minuti scorrono sul cronometro e la partita rimane parecchio bloccata almeno fino al tiro impreciso di Coulibaly al 35′ provato dai campani.

Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare particolarmente rispetto a quanto accaduto in precedenza a giudicare dal colpo di testa di Botheim tentato dai campani e parato da Iannarilli al 49′. Nell’ultima parte dell’incontro, dopo il palo colto da Falletti di testa al 55′ per le Fere, gli Ippocampi danno rivivacizzano la gara all’83’ con il tentativo di Gyomber sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Giua, proveniente dalla sezione di Olbia, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bradaric e Kastanos da un lato, Lucarelli, Diakite e Bogdan dall’altro. La vittoria conquistata all’interno delle mura amiche permette alla Salernitana di qualificarsi al turno successivo della Coppa Italia 2023/2024 mentre la Ternana viene eliminata dal torneo.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA TERNANA: IL TABELLINO

Salernitana-Ternana 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 7′ Candreva(S).

SALERNITANA (3-4-2-1) – Costil; Lovato, Gyomber, Pirola; Bradaric, L.Coulibaly, M.Coulibaly, Sambia; Kastanos, Candreva; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

TERNANA (3-5-2) – Iannarilli; Diakitè, Bogdan, Celli; Casasola, Labojko, Proietti, Favasuli, Corrado; Falletti, A. Ferrante. Allenatore: Cristiano Lucarelli.

Arbitro: Antonio Giua (sezione di Olbia).

Ammoniti: 9′ Lucarelli(T); 40′ Bradaric(S); 48′ Kastanos(S); 90’+5′ Diakite(T); 90’+8′ Bogdan(T).

