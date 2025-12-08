Video Salernitana Trapani (1-1): gol e highlights della sfida valida per il diciassettesimo turno del girone C della Serie C

VIDEO SALERNITANA TRAPANI (1-1), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Salernitana Trapani, gol e highlights: finisce 1-1, e tra i fischi del pubblico di Salerno, il match tra la formazione di Giuseppe Raffaele (la cui posizione torna in bilico dopo il terzo pari di fila allo stadio “Arechi”) e quella ospite di Salvatore Aronica che torna da questa ostica trasferta con un punto. Si decide tutto nel primo tempo, molto più frizzante e intenso del secondo, e non solo per via delle reti, siglate da Grandolfo (con tanta fortuna già al 9′, deviazione fortuita su un tiro di Ciotti che lo colpisce e inganna il portiere campano Donnarumma) e dalla gemma di Anastasio su calcio piazzato al minuto 36 e che freddava il pur bravo Galeotti.

Nella ripresa ci si aspetterebbe un incontro a viso aperto e invece le grandi occasioni da rete latitano e così, nonostante l’impegno messo dai granata padroni di casa, il risultato non cambia più: al minuto 69 Galeotti con un grande intervento nega il gol del sorpasso a Ferrari, mentre all’85’ pure Knezevic manda di poco alta sulla traversa una buona chance di testa. con questo pareggio la Salernitana sale a 32 punti ma perde terreno dalla capolista Catania e ora vede la sua guida tecnica messa nuovamente in discussione, mentre per il Trapani il punto consente di andare a quota 22 e restare a metà classifica per effetto della zavorra del -8 iniziale.