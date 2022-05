Video/ Salernitana Udinese (0-4): gol e highlights, campani ko ma salvi (Serie A)

VIDEO SALERNITANA UDINESE (0-4): NICOLA SALVO NONOSTANTE IL KO

Allo Stadio Arechi l’Udinese supera in trasferta la Salernitana per 4 a 0: vediamo insieme allora il video di Salernitana Udinese, partita valida per la 38^ giornata di Serie A. Nel primo tempo sono gli ospiti guidati dal tecnico Cioffi a cominciare meglio la sfida riuscendo appunto a passare immediatamente in vantaggio al 6′ grazie alla rete messa a segno da Deulofeu, su assist di Udogie. I minuti scorrono sul cronometro e i friulani si vedono annullare un gol per fuorigioco ancora a Deulofeu al 27′ ma è Nestorovski a trovare il raddoppio al 34′, con l’aiuto di Molina. Nel finale di frazione Udogie cala pure il tris al 42′ con una bella conclusione. Tuttavia, proprio Udogie si fa poi parare da Belec al 45’+5′ un calcio di rigore fischiato per fallo dello stesso estremo difensore su Udogie. Inutile il palo centrato da Fazio poco prima al 45’+3′.

VIDEO SALERNITANA UDINESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo il copione del match non sembra affatto cambiare rispetto a quanto accaduto in precedenza ed i bianconeri siglano pure il poker con Pereyra, che si fa perdonare l’errore commesso in occasione del penalty con uno spunto personale davvero pregevole al 57′. Nell’ultima parte dell’incontro Perotti e Ribery cercano la rete della bandiera con scarso successo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Orsato, proveniente dalla sezione di Schio, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Belec e Nicola da un lato, Pereyra dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo trentottesimo turno di campionato permettono all’Udinese di salire a quota 47 nella classifica della Serie A mentre la Salernitana non si muove, rimanendo ferma con i suoi 31 punti. La sconfitta non compromette la salvezza della Salernitana che resta in A anche in virtù del pareggio per 0 a 0 maturato fra Venezia e Cagliari.

VIDEO SALERNITANA UDINESE: IL TABELLINO

Salernitana-Udinese 0 a 4 (p.t. 0-3)

Reti: 6′ Deulofeu(U); 34′ Nestorovski(U); 42′ Udogie(U); 57′ Pereyra(U).

Assist: 6′ Udogie(U); 34′ Molina(U).

SALERNITANA (3-4-1-2) – Belec; Gyomber(63′ Ribery), Radovanovic, Fazio; Ruggeri(46′ Zortea), L. Coulibaly(46′ M.Coulibaly), Bohinen(63′ Kastanos), Mazzocchi; Verdi(63′ Perotti); Bonazzoli, Djuric. A disp.: Fiorillo, Russo, Di Tacchio, Obi, Dragusin, Capezzi, Gagliolo. All.: Nicola.

UDINESE (3-5-2) – Padelli; Becao(87′ Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra(68′ Pafundi), Walace, Makengo, Udogie(68′ Soppy); Deulofeu(46′ Samardzic), Nestorovski(90’+2′ Pinzi). A disp.: Gasparini, Santurro, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Pablo Marí, Pussetto, Ballarini. All.: Cioffi.

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio).

Ammoniti: 45’+4′ Belec(S); 58′ Pereyra(U); 74′ Nicola(S).

