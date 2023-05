Video/ Salernitana Udinese (3-2) gol e highlights: Ekong all’ultimo! (27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA UDINESE: CHE FESTA!

Inizia la diretta di Salernitana Udinese, gara in cui le due compagini non si giocano nulla se non la gloria e questo sta permettendo un gioco frizzante e di bella veduta. L a squadra di casa aggredisce di più, con ottimi spunti creati da Candreva e Botheim che si cercano e si trovano a meraviglia. Da questo duo nasce un’azione pericolosa che al momento del tiro di Candreva però finisce di molto a lato. L’Udinese gioca in maniera più blanda, pensando più a difendere piuttosto che ad attaccare, sfruttando i contropiedi che però fino a questo momento sono mancati per via di un ottimo pressing della squadra campana.

Ci pensano i centrocampisti a sbloccare la diretta di Salernitana Udinese, infatti un sapiente lancio di Lovric innesca il tiro di prima di Zeegelaar che sblocca il match. Il contraccolpo deve essere stato pesante per la squadra di Sousa visto dopo nemmeno cinque minuti i friulani raddoppiano con un goal a porta vuota di Nestorvski, grazie al passaggio di Pereyra. Padroni di casa che non impensieriscono mai il portiere avversario, neanche con un buon calcio di punizione che vola alto battuto da Pjatek, il pistolero non è mai entrato in partita. Problema che ha avuto per tutta la stagione e molto probabilmente non verrà riscattato.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS SALERNITANA UDINESE, IL SECONDO TEMPO

Ricomincia Salernitana Udinese, la gara più divertente di questo sabato pomeriggio tra due squadre che creano molto, soprattutto la Salernitana che per un moto di orgoglio prova e riesce a trovare il pareggio grazie ad una magia realizzata da Candreva, l’uomo più in forma e sicuramente rinato dopo la gestione di Sousa in panchina. Udinese che come succede spesso nel secondo tempo abbassa molto i ritmi, soprattutto quando sta vincendo. Questo problema di personalità Sottil lo porta dietro da inizio stagione, quindi è facile pensare che la squadra di Salerno potrebbe approfittare e puntare ai tre punti.

Salernitana Udinese, gara che lascia un po’ l’amaro in bocca per la formazione friulana che ha avuto più e più volte l’opportunità di andare in vantaggio con Beto, che però in entrambe le occasioni che ha avuto spreca malamente il pallone. Invece per tutti i fantallenatori che hanno creduto in Thauvin, il francese ha quasi trovato il primo goal in Serie A. Praticamente a porta vuota poteva scegliere se colpire il pallone oppure passarlo all’ancora più libero Beto, il francese opta per un tiro di potenza che finisce di molto sopra la traversa della porta difesa dal secondo portiere della Salernitana. Chiude poi i giochi Ekong.

VIDEO GOL SALERNITANA UDINESE, IL TABELLINO

SALERNITANA: Bradaric D. (dal 19′ st Sambia J.), Sambia J., Bohinen E., Nicolussi Caviglia H., Iervolino A., Fiorillo V. (Portiere), Bronn D., Troost-Ekong W., Pirola L., Mazzocchi P. (dal 41′ st Iervolino A.), Coulibaly L. (dal 32′ st Bohinen E.), Kastanos G., Vilhena T. (dal 32′ st Nicolussi Caviglia H.), Candreva A., Botheim E. (dal 1′ st Bradaric D.), Piatek K.. A disposizione: Bonazzoli F., Crnigoj D., Maggiore G., Ochoa G. (Portiere), Sepe L. (Portiere) Allenatore: Sousa P..

UDINESE: Beto, Arslan T., Buta L., Silvestri M. (Portiere), Perez N., Bijol J., Masina A. (dal 41′ st Buta L.), Pereyra R., Samardzic L., Walace, Lovric S., Zeegelaar M., Thauvin F. (dal 31′ st Arslan T.), Nestorovski I. (dal 19′ st Beto). A disposizione: Abankwah J., Bassi M., Centis A., Cocetta N., Guessand A., Padelli D. (Portiere), Piana E. (Portiere), Russo D., Semedo V. Allenatore: Sottil A..

Reti: al 43′ pt Kastanos G. (Salernitana) , al 12′ st Candreva A. (Salernitana) , al 45’+6 st Troost-Ekong W. (Salernitana) al 25′ pt Zeegelaar M. (Udinese) , al 30′ pt Nestorovski I. (Udinese) .

Ammonizioni: al 37′ pt Vilhena T. (Salernitana), al 45’+1 st Kastanos G. (Salernitana), al 45’+8 st Troost-Ekong W. (Salernitana) al 4′ pt Zeegelaar M. (Udinese), al 26′ st Bijol J. (Udinese).

Espulsioni: al 42′ st Zeegelaar M. (Udinese).

