Video/ Salernitana Venezia (2-0): highlights e gol. Tre punti di peso per Ventura

Il video con gli highlights e i gol di Salernitana-Venezia 2-0 contiene le fasi salienti della partita valevole per la 27^ giornata di Serie B. Buona presenza di pubblico dell’Arechi anche se si tratta di un giorno feriale, il buon momento della squadra di Ventura ha convinto i tifosi a seguire e sostenere i beniamini in mezzo alla settimana lavorativa, i padroni di casa non deludono e strappano i tre punti rimanendo saldamente agganciati al treno per i play-off. Le vittorie di Cittadella e Pordenone non lasciavano molte alternative alla Salernitana che la sblocca prima dell’intervallo grazie a un calcio di rigore concesso dall’arbitro Maggioni per un intervallo falloso di Fiordaliso su Kiyine all’interno dell’area. Dal dischetto il numero 13 non perdona e fulmina Pomini che in precedenza aveva detto di no a Cerci, cercato spesso dai suoi compagni che hanno cercato in tutte le maniere di far segnare l’ex-attaccante di Torino, Atletico Madrid e Verona (tra le altre). Nella ripresa i lagunari potrebbero pareggiare i conti a loro volta con un tiro dagli undici metri, peccato che Longo si faccia ipnotizzare da Micai vanificando l’ottimo lavoro compiuto da Capello che si era guadagnato il penalty costringendo Dziczek ad abbatterlo. Dal quasi 1-1 si passa invece al raddoppio della formazione locale con Karo che capitalizza il cross di Cerci e gonfia la rete. Gli arancioneroverdi si innervosiscono, Riccardi che era già ammonito ferma il lanciatissimo Gondo con un fallo tattico, per il direttore di gara non ci sono dubbi: secondo giallo per il numero 3 che lascia i suoi in dieci uomini, gli fa compagnia anche il tecnico Dionisi allontanato dall’area tecnica per le eccessive. Venezia che piange sul latte versato ma che può solo rimproverarsi per non aver sfruttato a dovere le occasioni che gli sono capitate, con l’uomo in più per la Salernitana diventa tutto molto più facile.

I TABELLINO

SALERNITANA-VENEZIA 2-0 (1-0)

SALERNITANA (4-4-2): Micai; Karo, Billong, Jaroszynski (81’ Aya), Kiyine; Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli (81’ Lopez); Cerci (75’ Jallow), Gondo. All. Gian Piero Ventura.

VENEZIA (4-4-2): Pomini; Fiordaliso, Riccardi, Casale, Lollo (74’ Firenze); Maleh, Fiordilino, Vacca (64’ Capello), Aramu; Longo, Monachello (64’ Senesi). All. Alessio Dionisi.

ARBITRO: Lorenzo Maggioni (sez. di Lecco).

AMMONITI: Kiyine (S), Fiordaliso (V).

ESPULSI: 78’ Riccardi (V) per somma di ammonizioni, 80’ Dionisi (V) per proteste.

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 45’ rig. Kiyine (S), 69’ Karo (S).

