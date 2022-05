Video/ Salernitana Venezia (risultato 2-1): Bonazzoli-Verdi, speranza salvezza!

VIDEO SALERNITANA VENEZIA (2-1): LA SBLOCCA SUBITO BONAZZOLI

Finisce 2 a 1 la sfida tra Salernitana e Venezia, una partita della quale potremo come sempre ammirare gli highlights più significativi in fondo all’articolo, nel video Salernitana Venezia 2-1. Una gara combattuta e in bilico fino alla fine, con in ballo 3 punti fondamentali per la parte bassa della classifica. A portarla a casa sono proprio i granata, fin da subito aggressivi e intenzionati ad ottenere una vittoria che potrebbe davvero dare alla squadra di Nicola speranze di salvezza. Il primo tempo è terminato 1 a 0 con il gol segnato da Bonazzoli al 7′ su calcio di rigore, dopo un tocco di mano di Ceccaroni che è valso anche il giallo al giocatore lagunare. Nel corso del primo tempo, altre chance per i salernitani per siglare il raddoppio. Occasione al 22′ per Ederson, con un colpo di tacco sul quale arriva quasi Bonazzoli, che non si aspettava il gesto tecnico del compagno. Al 37′ è Djuric a rendersi protagonista. Tap in dell’attaccante su pallone servito da Bonazzoli dopo una rovesciata di Gyomber: a salvare ci pensa Caldara sulla linea di porta. Termina dunque così la prima frazione di gara.

SALERNITANA VENEZIA: 3 PUNTI CHE PROFUMANO DI SALVEZZA!

Nel secondo tempo succede tanto altro. Il Venezia scende in campo con un altro piglio e al 58′ riesce a trovare il pareggio con Henry. Aramu mette in mezzo un pallone interessante per Caldara, che ci prova di testa. Sepe respinge bene ma su tap-in ravvicinato arriva Henry e mette in rete la sfera. Dopo un silent check, il gol viene convalidato. Al 67′ la Salernitana si riporta avanti con Verdi! Ederson serve Kastanos che mette la palla in area e il trequartista, con un gran sinistro, mette la palla all’incrocio dei pali e riporta i suoi avanti! All’89’ i lagunari restano in 10: Ampadu viene ammonito prima per un fallo su Verdi e poi dopo appena un minuto rimedia il secondo giallo per una brutta entrata su Perotti. Nei minuti finali non basta l’assalto del Venezia: a vincere è la Salernitana, che per la prima volta esce fuori dalla zona retrocessione e ora ha il destino nelle sue mani!

TABELLINO SALERNITANA VENEZIA

SALERNITANA-VENEZIA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Sepe (64′ Belec); Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly (62′ Kastanos), Zortea (74′ Ruggeri); Bonazzoli (62′ Verdi), Djuric (84′ Perotti). Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Russo, Capezzi, Di Tacchio, Dragusin, Gagliolo, Mikael, Obi.

VENEZIA (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda (75′ Nsame), Caldara, Ceccaroni; Mateju (84′ Johnsen), Peretz (63′ Crnigoj), Ampadu, Haps (46′ Ullmann); Aramu; Henry, Okereke (63′ Busio). Allenatore: Andrea Soncin. A disposizione: Bruno, Cuisance, Fiordilino, Kiyine, Makadji, Nani, Tessmann.

ARBITRO: Maurizio Mariani

ESPULSO: 89′ Ampadu

AMMONITI: Ceccaroni, Mateju, Ederson, Svoboda, Busio, Bohinen, Henry

