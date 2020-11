Video/ Salisburgo Bayern (2-6) highlights e gol. Bavaresi a valanga, ma…

VIDEO SALISBURGO BAYERN (2-6): DOMINIO TEDESCO

Il video di Salisburgo Bayern Monaco ci racconta una gara incredibile e particolare, terminata col risultato finale di 2-6. Quella che sembra una goleada è stata in realtà a lungo un match combattuto. Addirittura i bavaresi erano andati sotto dopo 4 minuti a causa del gol di Berisha. La squadra di Flick aveva subito reagito, con un gol annullato a Gnabry per fuorigioco. Il pari lo sigla Robert Lewandowski che non sbaglia dal dischetto e si sblocca in una stagione in cui clamorosamente era ancora a secco dopo i 15 gol in 10 partite della scorsa stagione. Alla fine del primo tempo arriva anche l’autogol di Kristensen che permette agli ospiti di passare per la prima volta in vantaggio. Al minuto 66 Okugawa però mette in crisi ancora una volta il Bayern, pareggiando dopo essere entrato in campo 60 secondi prima. Dal minuto 79 però gli ospiti diventano travolgenti, vincendola con un divario importante. Le reti le segnano in ordine Boateng, Sane, ancora Lewandowski e Hernandez. Le immagini però faranno capire bene come un risultato così rotondo sia stato frutto comunque di una prova complicata e non di facilissima lettura.

IL TABELLINO

Diamo uno sguardo al tabellino di Salisburgo Bayern Monaco, una gara davvero giocata con grande ritmo tra le due squadre:

Marcatori – 4′ Berisha (S), 21′ rig e 88′ Lewandowski (B), 44′ aut. Kristensen (B), 66′ Okugawa (S), 79′ Boateng (B), 83′ Sane (B), 92′ Hernandez (B)

Salisburgo 4-4-2 – Stankovic; Kristensen, Andre Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu, Camara, Junozovic (65′ Okugawa), Szoboszlai; Berisha (76′ Onguene), Koita (65′ Okafor).

Bayern Monaco 4-2-3-1 – Neuer; Pavard (74′ Sarr), Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Tolisso (75′ Martinez); Gnabry (91′ D.Costa), Muller (91′ Musala), Coman (75′ Sane); Lewandowski.

Ammonizioni – 23′ Pavard (B), 53′ Camara (S), 68′ Gnabry (B), 85′ Mwepu (S)

