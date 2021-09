Video/ Salisburgo Lille (2-1): highlights e gol. Decisiva doppietta di Adeyemi!

VIDEO SALISBURGO-LILLE (2-1): LA SINTESI

Alla Red Bull Arena il Salisburgo supera il Lille per 2 a 1. Nel primo tempo gli ospiti guidati da mister Gourvennec tentano di cominciare in maniera arrembante con un spunto di Gomes e di Weah al 3′, prontamente bloccati dalla retroguardia avversaria. I padroni di casa allenati dal tecnico Jaissle provano a rispondere con Sucic su suggerimento di Adeyemi salvo incappare nell’intercetto di Botman e sul fronte opposto verso l’11’ è di nuovo Weah a suonare la carica per i suoi senza tuttavia comunque avere successo insieme al suo compagno Yilmaz.

I minuti scorrono sul cronometro e gli austriaci continuano a dominare la sfida con il solito Adeyemi protagonista sia al 26′, incappando nella semplice parata di Grbic, che al 35′ quando trasforma il calcio di rigore confermato con l’ausilio del VAR per fallo di Botman sullo stesso attaccante, bravo appunto a segnare la rete del vantaggio per i biancorossi di casa. Nella parte finale del primo tempo è il Salisburgo ad andare vicino alla nuova rete che varrebbe il raddoppio con il palo colto da Onguene al 41′ e pure con un altro spunto di Adeyemi nel recupero al 45’+3′, fermato sul più bello da Fonte con un intervento decisivo.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa il copione della partita sembra ripetersi rispetto a quanto ammirato nel corso del primo tempo ed il Salisburgo trova infatti il gol del raddoppio grazie al secondo calcio di rigore trasformato da Adeyemi al 53′, capitalizzando il fallo di mano fischiato nei confronti di Yilmaz. Il tempo passa ed i francesi reagiscono accorciando le distanze direttamente su calcio di punizione con Yilmaz al 62′, agevolato dal brutto posizionamento dell’estremo difensore avversario tra i pali. Al 68′ David non batte Kohn con un tiro troppo debole.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro turco Halil Umut Meler ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Adeyemi e Capaldo da un lato, Botman, Xeka, Yilmaz, Fonte e Bamba dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo secondo turno della fase a gruppi permette al Salisburgo di salire a quota 4 nella classifica del girone G della Champions League staccando i diretti rivali di giornata del Lille, rimasti appunto fermi con 1 punto.

IL TABELLINO

Salisburgo-Lille 2 a 1 (p.t. 1-0)

Reti: 35′ RIG., 53′ RIG. Adeyemi(S); 62′ Yilmaz(L).

SALISBURGO (4-3-1-2) – Kohn; Kristensen, Onguéné, Wober, Ulmer; Seiwald, M. Camara, Sucic; Aaronson; Okafor, Adeyemi. Allenatore: Matthias Jaissle.

LILLE (4-4-2) – Grbic; Tiago Djalo, José Fonte, Botman, Gudmundsson; David, Benjamin André, Xeka, Angel Gomes; Burak Yilmaz, T. Weah. Allenatore: Jocelyn Gourvennec.

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia).

Ammoniti: 30′ Botman(L); 45’+1′ Xeka(L); 51′ Yilmaz(L); 54′ Adeyemi(S); 66′ Fonte(L); 89′ Bamba(L); 90’+3′ Capaldo(S).

