Video/ Salisburgo Milan (1-1) gol e highlights: un pareggio dal retrogusto amaro

Umori contrastanti dopo Salisburgo-Milan 1-1. Da una parte c’è la soddisfazione di aver rimontato gli avversari che si erano portati momentaneamente in vantaggio con il gol di Okafor, bravissimo a superare Kalulu con un tunnel e a violare la porta di Maignan nel primo highlight del video Salisburgo Milan 1-1. A pochi minuti dall’intervallo ci ha pensato Saelemaekers a rimettere in carreggiata i campioni d’Italia con un sinistro devastante che ha letteralmente piegato le mani di Köhn. Nella ripresa i rossoneri non riescono però a completare l’opera, andandoci vicinissimo a pochi secondi dal triplice fischio quando Bernardo devia sul palo la conclusione di Leão – che tanto per cambiare sforna un’altra prestazione mostruosa. Va detto però che anche i ragazzi di Jaissle potevano vincere questa partita, ripensando alla chance colossale sprecata da Fernando che sul suggerimento di Kjærgaard ha calciato malissimo a pochi passi dalla porta.

Dobbiamo parlare di punto guadagnato o di due punti persi? Beh, il Salisburgo è decisamente alla portata di questo Milan e si poteva battere, inoltre bisognava approfittare del passo falso del Chelsea che ha perso contro la Dinamo Zagabria. Arrivare primi nel girone significherebbe essere teste di serie al sorteggio per gli ottavi e avere maggiori probabilità di evitare le big – il Manchester City di Håland e il Real Madrid di Ancelotti sarebbe preferibile incontrarli il più tardi possibile. Tra una settimana a San Siro arrivano i croati, è lì bisogna vincere a tutti i costi.

VIDEO SALISBURGO MILAN 1-1, LE DICHIARAZIONI

Per il Milan non sarebbe stato il massimo esordire in Champions League con una sconfitta, Alexis Saelemaekers ha scongiurato questo scenario firmando il gol del pari poco prima dell’intervallo: “Mi fa piacere essere al servizio della squadra e dare il mio contributo alla causa, è stata una partita molto intensa, non ce la siamo cavata poi così male ma nelle prossime gare di Champions dovremo fare ancora meglio. Siamo forti e possiamo andare lontano anche in Europa. Ultimamente mi sento davvero molto bene, di solito a inizio stagione faticavo a entrare in forma, quest’anno invece ho trovato subito una grande condizione”. Stefano Pioli fa chiaramente intendere che si aspettava un risultato migliore di questo: “Non posso essere completamente soddisfatto, in Champions League dobbiamo alzare assolutamente il livello. Gli avversari hanno approcciato meglio la partita e sono passati meritatamente in vantaggio, bravi noi a reagire e a pareggiare ma in Europa bisogna fare molto più di così. Stasera ci è mancata un po’ di velocità nella costruzione del gioco, inoltre dovevamo essere più compatti”.

VIDEO SALISBURGO MILAN 1-1, IL TABELLINO

SALISBURGO-MILAN 1-1 (1-1)

SALISBURGO (4-3-1-2): Köhn; Dedić, Solet (42’ Bernardo), Pavlović, Ulmer; Capaldo, Seiwald, Kjærgaard; Kameri (65’ Gourna-Douath); Fernando (65’ Šeško), Okafor (90’+3’ Adamu). All. Matthias Jaissle.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (57’ Dest), Tomori, Kalulu, T. Hernández; Bennacer (57’ Pobega), Tonali; Saelemaekers (80’ Messias), De Ketelaere (70’ Brahim Díaz), Leão; Giroud (57’ Origi). All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Srdjan Jovanović (SRB).

AMMONITI: 17’ Capaldo (S), 39’ Tomori (M), 44’ Calabria (M), 68’ Gourna-Douath (S), 89’ Brahim Díaz (M), 90’+2’ Origi (M).

RECUPERO: 1’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 28’ Okafor (S), 40’ Saelemaekers (M).











