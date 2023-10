Video/ Salisburgo Real Sociedad (0-2) gol e highlights: spagnoli incontenibili (Champions League)

VIDEO SALISBURGO REAL SOCIEDAD (0-2): COLPO BASCO!

Salisburgo e Real Sociedad, il risultato vedeva lo spagnolo Oyarzabal portare in vantaggio la squadra ospite per 1-0. Il match si è aperto con un ritmo frenetico, e Oyarzabal ha colto un’opportunità chiave per sbloccare il punteggio, mettendo a segno una rete che ha messo la Real Sociedad in vantaggio. La sua abilità nel concludere l’azione ha dimostrato di essere un elemento determinante per il successo del suo team nei primi minuti. Il Salisburgo, ora in svantaggio, avrebbe cercato di reagire, mentre la Real Sociedad avrebbe cercato di consolidare il proprio vantaggio.

Gli spettatori erano immersi nella tensione dell’incontro, consapevoli che il momento iniziale avrebbe potuto plasmare il corso della partita. La rete di Oyarzabal ha sicuramente sollevato gli animi dei tifosi della Real Sociedad e ha imposto al Salisburgo la necessità di rispondere prontamente. I primi venti minuti hanno fornito un assaggio dell’intensità e dell’emozione che caratterizzavano questo affascinante confronto tra le due squadre.

Salisburgo e Real Sociedad, il risultato vedeva la Real Sociedad in vantaggio per 2-0, con il secondo gol segnato da Mendez. La Real Sociedad ha rafforzato il proprio controllo sulla partita quando Mendez ha messo a segno il secondo gol, ampliando il vantaggio della sua squadra. Il Salisburgo, ora con un deficit di due gol, avrebbe cercato di reagire, mentre la Real Sociedad avrebbe cercato di mantenere la propria supremazia. Il gol di Mendez ha evidenziato l’efficacia degli attaccanti della Real Sociedad e ha creato un margine di sicurezza per la squadra ospite.

Gli ultimi venti minuti del primo tempo sono stati caratterizzati dalla determinazione della Real Sociedad e dagli sforzi del Salisburgo per invertire il corso della partita. La doppietta di Mendez ha sicuramente influenzato il tono della partita e ha posto una sfida considerevole per il Salisburgo. La Real Sociedad avrebbe cercato di consolidare il proprio vantaggio nella seconda metà della partita, mentre il Salisburgo avrebbe cercato di trovare il varco per una possibile rimonta.

VIDEO SALISBURGO REAL SOCIEDAD, IL SECONDO TEMPO

Salisburgo e Real Sociedad, il risultato è rimasto fermo sul 0-2 a favore della squadra spagnola. Durante questo periodo, Mendez della Real Sociedad ha avuto un’occasione per ampliare ulteriormente il vantaggio. L’occasione creata da Mendez ha evidenziato la minaccia continua dell’attacco della Real Sociedad e la pressione costante esercitata sulla difesa avversaria. Sebbene il risultato sia rimasto invariato, l’occasione di Mendez ha alimentato l’emozione tra gli spettatori, fornendo un assaggio di come la squadra ospite stesse cercando di consolidare la propria posizione. Il Salisburgo, d’altro canto, avrebbe cercato di difendersi e di sfruttare eventuali opportunità per ridurre lo svantaggio. Gli spettatori erano immersi nell’attesa di vedere come si sarebbe evoluta la partita, con la Real Sociedad che cercava di mantenere il controllo e il Salisburgo determinato a reagire.

Salisburgo e Real Sociedad, che si è concluso con il risultato di 0-2 a favore della squadra spagnola, Solet del Salisburgo ha avuto un’occasione che ha mantenuto viva la speranza di un possibile ribaltamento. Nonostante il risultato finale favorevole alla Real Sociedad, Solet ha creato un momento di tensione quando ha avuto un’opportunità per accorciare lo svantaggio. La sua occasione ha rappresentato un’ultima possibilità per il Salisburgo di segnare e modificare le sorti della partita. Gli spettatori, pur consapevoli del risultato finale, avranno atteso con ansia per vedere se Solet sarebbe riuscito a sfruttare al meglio l’occasione e a segnare, rendendo il finale della partita più incerto. Anche se la Real Sociedad ha alla fine mantenuto il vantaggio, l’occasione di Solet ha contribuito a mantenere alta l’attenzione e l’emozione fino all’ultimo minuto.

SALISBURGO REAL SOCIEDAD, IL TABELLINO

SALISBURGO: Schlager A. (Portiere), Dedic A., Solet O. (dal 1′ st Baidoo S.), Pavlovic S., Terzic A., Bidstrup M. (dal 20′ st Capaldo N.), Gloukh O. (dal 33′ st Sucic L.), Gourna-Douath L., Kjaergaard M. (dal 1′ st Forson A.), Simic R., Konate K. (dal 1′ st Ratkov P.). A disposizione: Diambou M., Kameri D., Krumrey J. (Portiere), Morgalla L., Nene D., Piatkowski K., Ulmer A. Allenatore: Struber G..

REAL SOCIEDAD: Remiro A. (Portiere), Munoz A., Le Normand R. (dal 1′ st Pacheco J.), Zubeldia I., Traore H. (dal 39′ st Elustondo A.), Barrenetxea A. (dal 18′ st Fernandez C.), Zubimendi M., Merino M., Mendez B. (dal 37′ st Turrientes B.), Kubo T. (dal 18′ st Cho M.), Oyarzabal M.. A disposizione: Andre Silva, Fraga A. (Portiere), Gonzalez U., Marrero U. (Portiere), Olasagasti J. A., Sadiq U., Zakharyan A. Allenatore: Alguacil I..

Reti: al 7′ pt Oyarzabal M. (Real Sociedad) , al 27′ pt Mendez B. (Real Sociedad) .

Ammonizioni: al 41′ pt Solet O. (Salzburg), al 31′ st Pavlovic S. (Salzburg), al 32′ st Struber G. (Salzburg), al 43′ st Baidoo S. (Salzburg) al 15′ pt Le Normand R. (Real Sociedad), al 14′ st Mendez B. (Real Sociedad).

