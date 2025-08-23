Video Sambenedettese Bra (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO SAMBENEDETTESE BRA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto la Sambenedettese riesce ad imporsi per 1 a 0 contro il Bra nella sfida tra due squadre neopromosse dalla Serie D. Nel primo tempo la Samb sembra partire con il turbo inserito sebbene il colpo di testa di Eusepi al 5′ finisce alto sopra la traversa ed al 10′ non viene invece sfruttata a dovere l’incertezza commessa da Chiesa.
I rossoblu ci credono ma l’estremo difensore avversario Franzini evita il peggio intervenendo da terra su uno spunto di Zini al 31′ e ci deve invece pensare Konaté a siglare il gol del vantaggio al 36′, capitalizzando l’assist offertogli da Tosi con un passaggio dalla corsia mancina.
Nel secondo tempo i giallorossi tentano immediatamente di invertire il trend ammirato nel corso della frazione di gioco precedente quando Pataussi forza appunto Orsini alla parata in avvio di ripresa già intorno al 48′, senza comunque ottenere il risultato auspicato ed ulteriori azioni importanti si fanno attendere da ambo i lati.
Nel finale i piemontesi si disperano poichè sempre il solito Pautassi non capitalizza un’occasione interessante verso il 64′. Durante i minuti di recupero è invece Brambilla a sfiorare il gol per i giallorossi con una soluzione imprecisa a mandare la sfera sopra la traversa al 90’+2′.
In questo modo è la Sambenedettese ad aggiudicarsi i primi tre punti in palio della stagione mentre il Bra resta ancora per il momento sul fondo della classifica del girone B della Serie C stagione 2025/2026.