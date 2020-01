Video/ Sambenedettese Fano (1-1): highlights e gol. Un punto a testa! (Serie C)

La Sambenedettese non riesce ad andare oltre al pareggio davanti al pubblico amico contro il Fano che, dopo aver trovato il vantaggio con Baldini, è stato raggiunto nel finale da Volpicelli che ha evitato una sconfitta ai marchigiani. Coem si vede nel video di Sambenedettese Fano, all’8’ arriva la prima occasione dell’incontro per il Fano: Gatti ci prova direttamente su punizione ma Massolo è bravo a deviare la traiettoria oltre la traversa. Al 10’ ancora Fano con Carpani, la cui potente conclusione è terminata ampiamente oltre la traversa. I padroni di casa riescono a reagire al 12’ con Orlando che, innescato da Volpicelli, ha tentato una conclusione che Di Sabatin è riuscito a bloccare. Al 23’ ancora Samb pericolosa con Frediani, il cui tiro a giro effettuato dal limite dell’area è uscito dopo aver sfiorato l’incrocio dei pali.

IL SECONDO TEMPO

La ripresa si è aperta senza sostituzioni, i due allenatori hanno pertanto deciso di dar fiducia ai ventidue protagonisti che hanno dato vita ai primi quarantacinque minuti di gioco. La ripresa si apre subito con un’occasione per i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio già al 48’ quando Rocchi, dopo aver controllato ottimamente un lungo lancio, ha tentato un tiro che la retroguardia ospite è riuscita in qualche modo a deviare in corner. Al 59’ gli ospiti, un pò a sorpresa, è riuscita a trovare il vantaggio con Baldini quando, dopo esser stato servito da Marino, ha scoccato un gran tiro che non ha lasciato scampo al portiere di casa. Non passa nemmeno un minuto e lo stesso Baldini ci riprova dalla distanza sfiorando lo specchio e l’immediato raddoppio. Dopo questo uno-due la partita viene condizionata dalla classica girandola di sostituzioni e così non succede nulla fino all’83’ quando è ancora il Fano a sfiorare la seconda rete con Kanis che, dopo aver ricevuto palla, ha tentato un tiro che è stato deviato in corner. La Sambenedettese tenta un forcing finale trovando il pareggio all’86’ con Volpicelli che è riuscito a riequilibrare il pareggio con un tiro da distanza ravvicinata. Dopo il gol del 2 a 2, c’è stato solamente il tempo per assistere ad un cartellino rosso che è stato mostrato a Cernigoi, reo di aver saltato col gomito alto e ricevendo così il secondo cartellino giallo e l’inevitabile rosso.

