Video Sambenedettese Forlì (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la terza giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO SAMBENEDETTESE FORLI’, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto il Forlì ha la meglio sulla Sambenedettese in trasferta ed in rimonta per 2 a 1. Nel primo tempo i marchigiani cercano di imporsi sin dalle battute iniziali dell’incontro ma verso il 9′ Toure, ben supportato dal collega Konate, manda il pallone soltanto sull’esterno della rete.
Gli emiliani si salvano con Orsini parando in angolo il tentativo di Macrì intorno al 12′ ed i rossoblu replicano al 17′ senza inquadrare lo specchio della porta avversaria con uno spunto fuori misura di Marranzino. Il Forlì si dimostra altrettanto impreciso al 35′ con Farinelli e gli uomini allenati da mister Palladini, fallita una chance con Zini al 42′, si disperano al 45′ quando Eusepi si fa parare da Martelli un calcio di rigore concesso per un intervento irregolare patito da Toure.
Nel secondo tempo l’estremo difensore Martelli evita il peggio anche al 54′ su Alfieri sebbene sia proprio lo stesso Eusepi, facendosi perdonare l’errore dal dischetto di qualche istante prima, a spezzare poi l’equilibrio in favore della Samb firmando un gol importante al 55′. Nel finale i biancorossi ci impiegano circa cinque minuti per ribaltare l’esito della sfida: al 79′ va infatti a segno Menarini ed è quindi Cavallini a completare il sorpasso definitivo all’84’.
Grazie a questo prezioso risultato il Forlì raggiunge quota 6 nella classifica del girone C stagione 2025/2026. La sconfitta rimediata nella terza giornata del campionato di Serie C costa caro alla Sambenedettese che rimane a quattro punti e viene pure scavalcata in graduatoria proprio dai diretti rivali di turno.