Video Sambenedettese Guidonia (risultato finale 0-1) gol e highlights della gara valida per la dodicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO SAMBENEDETTESE GUIDONIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Comunale Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto il Guidonia Montecelio ha la meglio per 1 a 0 in trasferta sulla Sambenedettese. Nel primo tempo i giallorossoblu provano immediatamente a passare in vantaggio intorno al 10′ con una soluzione imprecisa dalla distanza tentata dal centravanti Spavone.
Al 27′ gli ospiti non hanno maggior fortuna con la giocata di Bernardotto ed i rossoblu sostituiscono al 36′ l’estremo difensore Orsini con Cutraro a causa di un infortunio prima di sprecare a loro volta una chance al 39′ con Marranzino. Nel secondo tempo il subentrato Cutraro viene chiamato in causa all’ora di gioco dalla nuova sortita offensiva firmata da Spavone tenendo a galla i suoi compagni con un buon intervento.
Nel finale la partita si accende con il calcio di rigore conquistato e fallito da Sbaffo verso il 71′ per i marchigiani, rimasti poi in inferiorità numerica dall’87’ per colpa dell’espulsione rimediata da Zini, colpevole di un fallo da ultimo uomo che gli costa un cartellino rosso su segnalazione dell’FVS.
I Cornicolani allenati da mister Ginestra sbloccano quindi il punteggio all’89’ con la punizione vincente battuta da Sannipoli e Mazzi evita il pari di Sbaffo parandone in angolo un tiro al 90’+2′.
Questa vittoria spinge il Guidonia Montecelio a quota venti nella classifica del girone B. La dodicesima giornata della Serie C 2025/2026 si rivela invece essere negativa per la Sambenedettese che con questa sconfitta rimane appunto bloccata a quattordici punti e non centra dunque il possibile aggancio in graduatoria ai diretti rivali di turno.