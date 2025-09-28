Video Sambenedettese Juventus Next Gen (risultato finale 4-2) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone B di Serie C 2025/2026.

VIDEO SAMBENEDETTESE JUVENTUS NEXT GEN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto la Sambenedettese ha la meglio sulla Juventus Next Gen vincendo per 4 a 2. Nel primo tempo è Tourè a tentare di spaventare la retroguardia avversaria già al 6′ ma i giovani juventini rispondono vedendosi annullare al 9′ un gol per una posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Deme.

I rossoblu non si lasciano impressionare e spezzano piuttosto l’equilibrio al 12′ con il gol del vantaggio trovato da Eusepi, autore di un tiro preciso dalla distanza. L’Under 23 della Vecchia Signora è però capace di realizzare la rete dell’immediato pareggio al quarto d’ora col già protagonista Deme.

Ci pensa lo stesso Eusepi a firmare il raddoppio che gli vale la doppietta personale con trasformando al 28′ un calcio di rigore concesso per un intervento irregolare patito da Tourè. La Juve resta a galla grazie alle parate effettuate da Mangiapoco sebbene Eusepi sia scatenato e centri non solo la traversa con un colpo di testa al 33′ ma pure un palo poi al 35′.

Nel secondo tempo si assiste ad un botta e risposta iniziale tra N. Touré al 49′ e nuovamente Deme al 56′. Nel finale è Guerra a ripristinare momentaneamente la parità al 58′ con l’aiuto di Anghelè visto che la Samb torna avanti al 73′ risolvendo una mischia con Zoboletti. Al 90’+6′ è Sbaffo a servire l’assist per il poker definitivo di Iaunese.

Questo risultato consegna tre punti preziosi alla Sambenedettese che in questo modo tocca quota 11 nella classifica di Serie C 2025/2026. La Juventus Next Gen incappa invece in un’altra sconfitta e viene così raggiunta nel girone B dagli stessi rivali della settima giornata di campionato rimanendo appunto fermi con i loro 11 punti già conquistati prima di questo turno.

