Video Sambenedettese Pineto che racconta la sfida valevole per il girone B di Lega Pro. Cronaca, migliori azioni della sfida appena conclusa.

VIDEO SAMBENEDETTESE PINETO: PAREGGIO!

Video Sambenedettese Pineto che racconta una partita che fin da subito trova un protagonista: Marranzino. Il giocatore in maglia numero sette, sfida in più di un’occasione, la difesa avversaria e il portiere Tonti. Più volte va vicino alla rete, ma senza trovare la traiettoria corretta. Eusepi sblocca la partita al minuto 26 su assist di Toure ma il Var annulla per posizione di fuorigioco del numero 23. Il Pineto attacca poco e non ha grandi occasioni da rete. La prima frazione si chiude con l’occasione importante per Konate che non trova la porta su assist del solito Toure.

Video Lecco Cittadella (0-1)/ Gol e highlights: Castelli su rigore è glaciale!

Succede tutto nella seconda frazione. Marranzino mette in difficoltà gli avversari in più circostanze. Sblocca la partita il Pineto con un tiro-cross di Bruzzaniti che si insacca in porta mentre Candellori fa 1-1 con un bel tiro di destro.

VIDEO SAMBENEDETTESE PINETO: GOL E HIGHLIGHTS