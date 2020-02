Video/ Sambenedettese Ravenna (1-2): highlights e gol, crisi rossoblu (Serie C)

Il video di Sambenedettese Ravenna, partita valida per il girone B della Serie C, parte subito forte con il gol dei padroni di casa al terzo minuto di gioco. Volpicelli raccoglie su corner, crossa al bacio per Miceli che sorprende un disattento Cincilla: 1-0. Il gol del vantaggio sembra spianare la strada alla squadra rossoblu, che però non approfitta del momento difficile del Ravenna, permettendogli di riemergere. I romagnoli cominciano ad alzare il proprio baricentro e con il passare dei minuti iniziano ad insidiare la retroguardia marchigiana. Al ventottesimo ci riprova però la Sambenedettese, con una conclusione di Angiulli che questa volta non sorprende Cincilla. Gli ospiti manovrano con maggiore convinzione e al quarantunesimo raccolgono i frutti con l’inzuccata di Nocciolini sul cross di Zamabataro per l’uno a uno. Il pareggio ridà fiducia ai ravennati, mentre i padroni di casa si perdono in un bicchiere d’acqua. La ripresa, quindi, è favorevole al Ravenna, che però non trova l’affondo vincente prima del settantaquattresimo. A quasi quindici minuti dal termine Zambataro inventa per D’Eramo, il cui assist premia Mokulu che controlla e batte Massolo con il destro. Termina 1-2 tra Sambenedettese Ravenna: padroni di casa salutati da una bordata di fischi, ospiti al settimo cielo per un successo pesante ottenuto lontano dalle mura amiche.

SAMBENEDETTESE (4-3-3) Massolo; Rapisarda, Biondi, Miceli, Gemignani; Gelonese (62′ Cenciarelli), Angiulli, Frediani (68′ Orlando); Volpicelli (68′ Grandolfo), Cernigoi, Di Massimo A disp. Fusco, Vento, Trillò, Piredda, Carillo, Rocchi, Di Pasquale, Malandruccolo, Panaioli All. Montero

RAVENNA (3-5-2) Cincilla; Ronchi (57′ Nigretti), Caidi, Cauz; Martorelli (45′ Grassini), D’Eramo, Papa, Mawuli, Zambataro; Mokulu (83′ Raffini), Nocciolini A disp. Spurio, Gavioli, Selleri, Mustaccolo, Giovinco, Lora All. Foschi

TERNA Arbitrale Andrea Bordin della sezione di Bassano, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceolin (Treviso) e Andrea Torresan (Bassano)

MARCATORI 3′ Miceli, 41′ Nocciolini, 74′ Mokulu

NOTE Ammoniti: 45’+2 Mawuli, 66′ Cenciarelli

